search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 18:06
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 17:18

«Βόμβα» από ΣΥΡΙΖΑ: Έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει επιδοτήσεις σε 29.000 «κτηνοτρόφους» χωρίς παραγωγή

11.02.2026 17:18
provato

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις απευθύνει ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης παρουσίασε επίσημο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το οποίο 29.000 άτομα έλαβαν δικαιώματα, βοσκότοπο και επιδοτήσεις, χωρίς να έχουν παραδώσει γάλα ή κρέας.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υποστήριξε ότι, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις στα τέλη Νοεμβρίου για εξυγίανση του συστήματος και κατάργηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» με τις στρεβλώσεις, στην πράξη «νομιμοποιείται το ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο». Όπως σημείωσε, το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από σχετικό αίτημά του μέσω της Εξεταστικής διαδικασίας.

Θέτοντας ζήτημα ουσιαστικής δραστηριότητας των δικαιούχων, ο κ. Κόκκαλης διερωτήθηκε ποια άλλη κτηνοτροφική παραγωγή μπορεί να τεκμηριωθεί πέραν του γάλακτος και του κρέατος, πέρα από την αναπαραγωγή — δραστηριότητα που, όπως είπε, ασκείται από περιορισμένο αριθμό μονάδων στη χώρα. «Αν ήταν 29.000 οι μονάδες αναπαραγωγής, θα ήμασταν Νέα Ζηλανδία», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για 7.000 περιπτώσεις επιδότησης βοσκοτόπου με μοναδικό κριτήριο την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ζωοτροφών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών εμφανίζονται 29.000 ΑΦΜ δικαιούχων, όταν οι αιγοπροβατοτρόφοι ανέρχονται σε περίπου 25.000.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων και ζήτησε πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόστηκαν.

Με αφορμή την παραπάνω αποκάλυψη ο κ. Κόκκαλης σχολίασε επίσης πως «τα επίσημα στοιχεία που διαβίβασε ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύουν ότι χιλιάδες επιδοτήσεις δόθηκαν χωρίς πραγματική κτηνοτροφική παραγωγή. Όταν 29.000 δικαιούχοι εμφανίζονται χωρίς παράδοση γάλακτος ή κρέατος, μιλάμε για σοβαρή στρέβλωση του συστήματος και ουσιαστική νομιμοποίηση ανύπαρκτου ζωικού κεφαλαίου. Οι πραγματικοί παραγωγοί ζημιώνονται και η αξιοπιστία των ενισχύσεων πλήττεται. Αμετανόητη η κυβέρνηση των «αρίστων» του κ. Μητσοτάκη μοιράζει χρήμα σε ημετέρους, πιστή στο δόγμα του πελατειακού κράτους. Απαιτείται άμεσος, πλήρης έλεγχος και διαφάνεια σε κάθε στάδιο χορήγησης των επιδοτήσεων.»

Διαβάστε επίσης:

Γιαννακοπούλου: Ο Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο

Μπακογιάννη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνομιλεί με τη Ρωσία, όλοι ετοιμάζονται για πόλεμο 

Πολάκης: Καρφιά σε Τσίπρα για νέο κόμμα και επιτροπή σοφών – Πίστη στον ΣΥΡΙΖΑ και απόρριψη του «δημοκρατικού καπιταλισμού»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6846996
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν από την Άγκυρα: «Διάλογος με ψυχραιμία χωρίς εντάσεις με γνώμονα το διεθνές δίκαιο»

Divani Caravel Hotel
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

kyiv ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δάνειο 90 δισ. στην Ουκρανία – Την άνοιξη η πρώτη δόση

mitsotakis-erntogan-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, σχεδόν δύο ώρες κράτησε η συνάντηση με Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι – Σε λίγη ώρα οι κοινές δηλώσεις (Live)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 18:06
6846996
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν από την Άγκυρα: «Διάλογος με ψυχραιμία χωρίς εντάσεις με γνώμονα το διεθνές δίκαιο»

Divani Caravel Hotel
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

1 / 3