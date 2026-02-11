search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 17:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

11.02.2026 15:51

Μπακογιάννη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνομιλεί με τη Ρωσία, όλοι ετοιμάζονται για πόλεμο 

11.02.2026 15:51
Dora-Bakogianni

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί ανοιχτούς διάυλους με τη Ρωσία τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας πως ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση.

«Στο περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης στο μέλλον η Ρωσία θα έχει ρόλο. Σημασία όμως έχει το ποια Ρωσία και ποιο ρόλο. Η πρόσφατη συνέντευξη Λαβρόφ ανοίγει πιο πολλά θέματα απ’ όσα κλείνει. Μιλά για την Οδησσό, το Χάρκοβο, ως ρωσικές πόλεις. Πρέπει απέναντι της η Ρωσία να βρει μια ενωμένη Ευρώπη, που όμως να συζητά με τη Μόσχα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο πάνελ του Capital.gr και του Forbes Greece με θέμα «Η Νέα Γεωπολιτική Πραγματικότητα και οι Αμυντικές Προκλήσεις – Η επόμενη ημέρα για Ευρώπη, Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειο».

«Συμφωνώ με τον Κάρνεϊ»

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στις τεκτονικές αλλαγές στη γεωπολιτική σκηνή. «Ό,τι παλιό ξέραμε μπορούμε να το ξεχάσουμε, όπως τόνισε και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, όσα ξέραμε τα τελευταία 80 χρόνια, ο μεταπολεμικός κόσμος τελειώνει και κάτι νέο γεννιέται, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούν παλιοί συνδετικοί κρίκοι στην παγκόσμια τάξη δεν υπάρχουν, πράγμα που δημιουργεί εν μέρει χάος, αλλά σίγουρα αβεβαιότητα και μια τεράστια κούρσα εξοπλισμών. Η Γερμανία μπαίνει σε αυτήν – πράγματικά εντυπωσιακό για τη δική μου γενιά». 

«Όλοι είχαμε βολευτεί. Η Γερμανία πέτυχε το βιομηχανικό της θαύμα βασιζόμενη στο ρωσικό φυσικό αέριο και στην αμερικανική αμυντική ομπρέλα»,πρόσθεσε.

«Όλοι προετοιμάζονται για πόλεμο»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται για πόλεμο. «Θα μπούμε σε μια τεράστια κούρσα εξοπλισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πράγμα αφομοιωμένο σε κυβερνητικό επίπεδο, όχι όμως απαραίτητα και σε επίπεδο ευρωπαϊκών λαών, π.χ. σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Ωστόσο οι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Είναι προφανές ότι όλοι προετοιμάζονται για ενός είδους πόλεμο».

Σε άλλο σημείο τάχθηκε υπέρ της θέσης του Εμάνουελ Μακρόν για την έκδοση ευρωομολόγου. «Συμφωνώ με τον Εμανουέλ Μακρόν. Η Ευρώπη χρειάζεται οικονομικά εργαλεία, όπως το ευρωομόλογο, που είναι ταμπού για τη Γερμανία».

