Πολάκης: Καρφιά σε Τσίπρα για νέο κόμμα και επιτροπή σοφών – Πίστη στον ΣΥΡΙΖΑ και απόρριψη του «δημοκρατικού καπιταλισμού»

Την προσήλωσή του στον ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας ταυτόχρονα δηλητηριώδεις αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα, που ετοιμάζει με ομάδα… σοφών.

Μιλώντας στον Alpha 9.89 ξεκαθάρισε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο θεωρεί “το μόνο ελπιδοφόρο πυρήνα μιας νέας προοδευτικής κυβερνητικής προσπάθειας» και σημείωσε με νόημα ότι «τα κόμματα αποτελούν συλλογικές πολιτικές εκφράσεις κοινωνικών δυνάμεων και όχι προσωπικά εγχειρήματα».

Για τη «νέα μόδα» των επιτροπών τεχνοκρατών, σοφών ή ειδικών, όπως αυτή που συγκρότησε ο πρώην πρωθυπουργός, ανέφερε πως «οι τεχνοκράτες και οι ειδικοί είναι για να σου κάνουν τις λεπτομερειακές ρυθμίσεις πολιτικών επιλογών που παίρνουν οι πολιτικοί και τα κόμματα μέσα από συνεδριακές διαδικασίες. Για παράδειγμα, το αν θα κάνω την επιλογή να δώσω 13ο και 14ο μισθό αναδιανέμοντας το υπερπλεόνασμα του έτους που φτάνει τα 9 δις ευρώ και όχι να ξεπληρώσω πρόωρα χρέος, είναι πολιτική και όχι τεχνοκρατική επιλογή».

Μάλιστα, απάντησε ουσιαστικά και στην άποψη του κ. Τσίπρα περί «δημοκρατικού καπιταλισμού», λέγοντας ότι ο ίδιος στηρίζει μια στρατηγική βαθιών κοινωνικών αλλαγών με προοπτική μια κοινωνία ελεύθερων και συνεταιρισμένων παραγωγών, μέσα από μια κυβερνώσα Αριστερά με σαφές πρόγραμμα και άμεσες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

«Χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πάμε πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που αφορούν στην αναδιανομή του πλούτου, στον δημόσιο έλεγχο στρατηγικών τομέων και στη στήριξη της κοινωνίας.

