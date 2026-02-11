Ερντογάν για τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας»

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες», είπε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Άγκυρα.

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική του ομάδα, ο Ερντογάν είπε πως «σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας. Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας. Εδώ, αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

«Οι διπλωματικές προσπάθειες μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως, ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συζητάμε με όλους και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», κατέληξε, αναφερόμενος στις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Τουρκίας.

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν έχει προγραμματιστεί για τις 15:15 στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

Χαμηλές προσδοκίες

Όπως έχει ήδη γράψει το topontiki.gr, οι προσδοκίες Αθήνας και Άγκυρας από τη συνάντηση -η οποία πραγματοποιείται με καθυστέρηση ενός χρόνου…- είναι μικρές: βασικοί στόχοι είναι η διατήρηση των «ήρεμων νερών», η αποτροπή επιπλέον εντάσεων και προσπάθεια συνεννόησης των δύο χωρών ώστε να μην υπάρξει… διαιτητική εμπλοκή των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης, αναμένεται να υπογραφούν και κάποιες διμερείς συμφωνίες: σύμφωνα με πλήροφορίες, πληροφορίες, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει μια δήλωση προθέσεων για συνεργασία στις φυσικές καταστροφές με έμφαση τους σεισμούς, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογο του μια κοινή δήλωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα.

Επίσης, στον τομέα της οικονομίας, δύο συμφωνίες θα υπογράψει ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μια εκ των οποίων θα αφορά το Enterprise Greece, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα συζητήσει με τον Τούρκο ΥΠΟΙΚ Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 5 δισ. με στόχο να φτάσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ.

