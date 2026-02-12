Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας εκλεγόταν βουλευτής από το 1981 ως και το 2007, ενώ συμμετείχε ως υπουργός στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή, διαετελώντας υπουργός Δικαιοσύνης και Ναυτιλίας.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007.

Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

