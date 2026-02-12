Παναγόπουλος: «Ζητάει και τα ρέστα» με συνέντευξη Τύπου

Να ζητήσει και τα ρέστα θέλει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στην οποία, θα επιχειρήσει, όπως λέει ο ίδιος «να δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα».

Ειδικότερα στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, σκοπεύει να μιλήσει για τις κατηγορίες που του προσάπτονται (δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη το πόρισμα) αλλά και να δώσει απαντήσεις σχετικά με τα μηνύματα του Δικτύου από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπως για την παρότρυνση να παραιτηθεί από την κορυφαία θέση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο οποίος κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης ελληνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα επιμόρφωσης, είχε δηλώσει ότι «θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν».

Η υπόθεση Παναγόπουλου προκαλεί ντόμινο εξελιξεων τόσο στο ΠΑΣΟΚ (που βρίσκεται, ας μην ξεχνάμε, σε προσυνεδριακή περιόδο) όσο και στα εσωτερικά του συνδικαλιστικού κινήματος – γεγονπός που προσδίδει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνέντευξη.

Υπενθυμίζεται ότι όταν «έσκασε» η υπόθεση Παναγόπουλου, το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα αναστέλλοντας την κομματική του ιδιότητα.

Μάλιστα το Δίκτυο Συνδικαλισμού του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Μότσιο με ανακοίνωσή του παρότρυνε εμμέσως τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να παραιτηθεί από τη στιγμή που με την εμπλοκή του είχε «αμαυρώσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του τεκμηρίου αθωότητας».

Ωστόσο, η κατάσταση έγινε… περίπλοκη, όταν μέλη της ΠΑΣΚΕ που φέρονται να βρίσκονται κοντά στον Γ. Παναγόπουλο έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, απειλώντας ακόμα και με διάσπαση της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κόμματος και αναφέροντας ότι δεν θα ανεχτούν τη στοχοποίηση της παράταξης από «διορισμένους» παράγοντες.

Οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πάντως αποφεύγουν να μπουν στο κάδρο με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ή να «ταυτιστούν» σε απόλυτο βαθμό με την παρότρυνση του Δικτύου του κόμματος να παραιτηθεί από την Προεδρία της ΓΣΕΕ ο κ. Παναγόπουλος.

«Οποιοσδήποτε βρεθεί σε μια τέτοια θέση, πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, θα έπρεπε να διευκολύνει τον χώρο του και την παράταξή του», δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία πήρε σε αντίθεση με άλλους ξεκάθαρη θέση.

«Προφανώς όλο αυτό διαμορφώνει μια εξέλιξη η οποία μας απασχολεί. Είναι προβληματική, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που επιζητούμε την ευρύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεών μας, τόσο ενόψει του Συνεδρίου μας όσο και ενόψει των εθνικών εκλογών», τόνισε η κυρία Γιαννακοπούλου προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ, για λόγους αρχής, προχώρησε στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του κ. Παναγόπουλου, σε μια απόφαση δηλαδή που «δεν είναι ούτε συζητήσιμη ούτε διαπραγματεύσιμη». δήλωσε.

Όλοι εναντίον όλων στη ΓΣΕΕ

Την ίδια στιγμή, η λέξη που μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στη ΓΣΕΕ είναι «χάος»: Στην ουσία τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ προειδοποιούν ότι είναι έτοιμα να αποχωρήσουν από το ψηφοδέλτιο της παράταξης για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ενώ στελέχη της ΔΑΚΕ εξαπολύουν επίθεση κατά υπουργών της κυβέρνησης, λέγοντας μάλιστα, ότι «η ΝΔ και οι υπουργοί της είχαν άριστη και διαρκή συνεργασία με τον πρόεδρο Παναγόπουλο και από κοινού καθόρισαν την πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και τη στάση της ΓΣΕΕ».

Τα ίδια στελέχη αναφέρουν ότι «η τότε ηγετική ομάδα της ΔΑΚΕ είχε ενημερώσει όλους για τα κακώς κείμενα στη ΓΣΕΕ και στο ΙΝΕ.

Όταν πλέον κανείς δεν άκουγε, η ΔΑΚΕ βρέθηκε στοχοποιημένη ακόμη και από την κυβερνητική πλευρά», προσθέτοντας ότι «συκοφαντηθήκαμε. Λοιδορηθήκαμε. Σήμερα όμως υπάρχει απόλυτη δικαίωση. Καμία δικαίωση, όμως, δεν υπάρχει για την κυβέρνηση και τους υπουργούς της ΝΔ που αγκάλιασαν τον πρόεδρο Παναγόπουλο επειδή εξυπηρετούσε καταστάσεις… και πολέμησαν τη ΔΑΚΕ επειδή έλεγε αλήθειες»

Διαβάστε επίσης

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Διάλογος με «θερμοστάτη» το casus belli

Θέμα casus belli έθεσε ο Μητσοτάκης: Ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή» – «Τα ζητήματα δεν είναι άλυτα» είπε ο Ερντογάν – Η κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας

Τα 7 κείμενα που υπέγραψαν Αθήνα και Άγκυρα στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας