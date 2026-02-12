Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Ναι στην προστασία των θαλασσών, όχι σε οριζόντιες απαγορεύσεις που πλήττουν τους αλιείς»

Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, με αφορμή πληροφορίες για επικείμενο εθνικό νομοσχέδιο σχετικά με τη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στην Ελλάδα και τις προβλεπόμενες οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας από 1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου.

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι, ενώ η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα και τον αλιευτικό τουρισμό – μια δραστηριότητα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενθαρρύνει ως εργαλείο συμπληρωματικού εισοδήματος για τους παράκτιους αλιείς, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σημαντική συμβολή στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι προτεινόμενες απαγορεύσεις συμπίπτουν με την κύρια τουριστική περίοδο, γεγονός που μπορεί να πλήξει σοβαρά το εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, ενώ παράλληλα επαγγελματικοί φορείς καταγγέλλουν έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης και πιθανή άνιση μεταχείριση σε σχέση με άλλες μορφές αλιείας.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά:

να διευκρινιστεί η επιστημονική και κανονιστική βάση ένταξης του αλιευτικού τουρισμού σε οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας και κατά πόσο τηρείται η αρχή της αναλογικότητας,

η επιστημονική και κανονιστική βάση ένταξης του αλιευτικού τουρισμού σε οριζόντιες απαγορεύσεις αλιείας και κατά πόσο τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, να τοποθετηθεί η Επιτροπή σχετικά με καταγγελίες περί ανεπαρκούς διαβούλευσης και χρήσης μη διασταυρωμένων δεδομένων,

η Επιτροπή σχετικά με καταγγελίες περί ανεπαρκούς διαβούλευσης και χρήσης μη διασταυρωμένων δεδομένων, να προσδιοριστούν μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών αλιέων και θα αποτρέπουν άνιση μεταχείριση, ιδίως σε σχέση με την ερασιτεχνική αλιεία και την παράνομη εμπορία αλιευμάτων.

Όπως δήλωσε ο ευρωβουλευτής: «Η προστασία των θαλασσών μας είναι υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Όμως η βιωσιμότητα πρέπει να είναι περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική μαζί. Οι αλιείς και όσοι επενδύουν στον αλιευτικό τουρισμό δεν μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, διάλογο και δικαιοσύνη. Η Ευρώπη οφείλει να εγγυάται ισορροπία μεταξύ προστασίας του οικοσυστήματος και επιβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων».

Ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα, επιδιώκοντας λύσεις που θα συνδυάζουν αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία με δίκαιη στήριξη των ανθρώπων της θάλασσας και των τοπικών οικονομιών.

