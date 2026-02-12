search
12.02.2026 11:51

Ελληνοτουρκικά: «Τροχιοδεικτικά» Ντόρας κατά Σαμαρά: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να θέτει θέμα casus belli

12.02.2026 11:51
dora-bakogianni

«Προληπτική επίθεση» στον Αντώνη Σαμαρά – ο οποίος ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί για τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η πρώην ΥΠΕΞ, η οποία ξεκίνησε σκωπτικά τη συνέντευξή της, λέγοντας «τα μετρήσατε τα νησιά; Τα έχουμε όλα; Από ό,τι κατάλαβα δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο», σημείωσε ότι «ξεκινήσαμε από το “Μητσοτάκης γιόκ” και φτάσαμε στον “πολύτιμο φίλο Μητσοτάκη”, είναι τεράστια η απόσταση. Όποιος ξέρει τους Τούρκους – και επιτρέψτε μου να πω ότι τους ξέρω αρκετά καλά – το θέμα της εμπιστοσύνης είναι καθοριστικό. Τίποτα δεν κρατάμε για πάντα βέβαια, αυτήν τη στιγμή είμαστε σε έναν καλό δρόμο».

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο λύση που να μην έχει προκύψει μέσα από διάλογο. Εδώ εμπόλεμοι μιλούν μεταξύ τους», και σχολίασε με δηκτικό τρόπο τις απόψεις Σαμαρά, λέγοντας ότι «αυτά έχουν εσωτερικούς λόγους και εσωτερικές στοχεύσεις. Έχουν στόχο τον Μητσοτάκη, δεν αρέσει ο Μητσοτάκης, είναι θεωρώ άνευ σημασίας. Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι ότι η Ελλάδα προσήλθε για διάλογο με την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κ. Σαμαρά να θέτει το θέμα του casus belli, για να πω την καλοσύνη που πρέπει να πω σήμερα».

Συνέχισε δε λέγοντας ότι «με την Τουρκία είτε θα συμφωνήσουμε για το ποια είναι τα όριά μας, είτε θα συμφωνήσουμε ότι θα πάμε σε διεθνή διατησία – αυτές είναι οι δυο λύσεις. Πολιτικά αν με ρωτάτε δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα κοσμοϊστορικό μέχρι τις δικές μας και τις τουρκικές, κατά πάσα πιθανότητα το 2027. Μέχρι τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι ηρεμία και εμοπέδωση αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης. Έχεις ένα πρωθυπουργό που δεν κάνει την παραμικρή παραχώρηση, λέει για πρώτη φορά πράγματα μέσα στην Τουρκία και επειδή δεν έχεις να του πεις τίποτα, ασχολείσαι με τα atmospherics και λες “χαχανίζανε” κλπ. Αυτά δεν είναι σοβαρά».

