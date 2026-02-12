Χαρίτσης σε Κεραμέως: Έπρεπε να έχετε αποσύρει το νομοσχέδιο, δε γίνεται να μιλάτε για συμφωνία όταν έχει παρέμβει η δικαιοσύνη

Την κριτική πως η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους στην οποία βασίστηκε το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις δεν είναι προϊόν πραγματικού και ουσιαστικού διαλόγου άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ειδικά όταν, όπως είπε, γύρω από αυτήν υπάρχουν αμφισβητούμενες ροές χρήματος και έχει παρέμβει η ελληνική δικαιοσύνη.

«Μας παρουσιάσατε το νομοσχέδιο ως ιστορική συμφωνία» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, αλλά «τα έφερε έτσι η ζωή» που το νομοσχέδιο ήρθε «την ώρα που ξεσπάει ένα σκάνδαλο και κάπως έτσι χαλάει η φιέστα που είχε στήσει η κυβέρνηση».

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανεβάζοντας τους τόνους υπογράμμισε απευθυνόμενος στην υπουργό πως «για λόγους ευθιξίας – και για λόγους ουσίας – θα έπρεπε να είχατε αποσύρει το νομοσχέδιο εσείς η ίδια». «Όταν εσείς κάνατε σημαία την κοινωνική συμφωνία και η άλλη πλευρά ελέγχεται αυτή τη στιγμή, (…) για χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από την πλευρά του υπουργείου, όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη πως μπορεί να είναι αξιόπιστη αυτή η συμφωνία». Κάτω από αυτές τις συνθήκες, «με την ελληνική δικαιοσύνη να έχει παρέμβει, πως μπορείτε κυρία υπουργέ να μιλάτε για συμφωνία» διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Και όσον αφορά τον Γιάννη Παναγόπουλο, επιχείρησε να καταδείξει ότι οι ευθύνες δεν περιορίζονται στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο αλλά αυτές εκτείνονται και στην κυβέρνηση.

«Τα προγράμματα κατάρτισης δεν τα σχεδίασε κανένας Παναγόπουλος και κανένας εταίρος» ανέφερε, «τα σχεδίασε το υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών». Την δε υλοποίηση των προγραμμάτων, είπε, «την ελέγχουν οι υπηρεσίες των υπουργείων σας». Και πρόσθεσε πως όταν η Κομισιόν κόβει προγράμματα από το ΕΣΠΑ μιλώντας ουσιαστικά για τη δημιουργία καρτελ, «αντί να επανασχεδιάσετε αυτά τα προγράμματα, δε γίνεται να λέτε “ντάξει, αφού δεν τα θέλει η Eυρώπη τα παίρνω εγώ πάνω μου”, άρα τα παίρνει πάνω του ο Έλληνας φορολογούμενος. Δε γίνεται να επωμίζεται το κόστος ο φορολογούμενος για αυτά τα αμαρτωλά προγράμματα». Κλείνοντας σημείωσε ότι μια συμφωνία δεν την κάνει ιστορική το πόσοι συζήτησαν γι’ αυτή, αλλά το αν βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων.

«Ναι σε ήρεμα νερά στο Αιγαίο αρκεί να μη γίνουν στάσιμα»

Εισαγωγικά ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στην χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η Νέα Αριστερά θεωρεί απαραίτητο τον διάλογο με τη γείτονα και επί της αρχής θεωρεί θετική τη συνάντηση. Ωστόσο πρόσθεσε «δεν υποτιμούμε τα ήρεμα νερά, αλλά δεν πρέπει αυτά τα νερά να γίνουν στάσιμα» επισημαίνοντας πως στόχος πρέπει να είναι η επίλυση με προσφυγή στη Χάγη.

