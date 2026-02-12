Γιάννης Παναγόπουλος: «Δεν παραιτούμαι, η παρουσία μου δεν δυσχεραίνει την έρευνα» – «Στέρνα» η πισίνα (Video)

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στον απόηχο των αποκαλύψεων για υπεξαίρεση κονδυλίων που συνδέονται με προγράμματα κατάρτισης ανέργων.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ σημείωσε ότι «κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν οι δαπάνες ελεγχθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένα έργο κατάρτισης της ΓΣΕΕ, καθώς ούτε υλοποιεί, ούτε αναθέτει σε άλλους φορείς τέτοια έργα και κατήγγειλε δολοφονία χαρακτήρα εις βάρος του, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραιτηθεί, αλλά θα συνεχίσει ως το συνέδριο και θα οδηγήσει την παράταξή του σε νέα νίκη.

«Θα είναι σαν να εγκαταλείπω τους συντρόφους μου και τους αγώνες που δώσαμε τα χρόνια των Μνημονίων, για να κρατήσουμε όρθιο τον συνδικαλισμό», προσέθεσε, κάνοντας λόγο και για υποκρισία – «θα ήταν σαν να σκύβω στους συκοφάντες». Ερωτηθείς για πολιτικά πρόσωπα που φέρονται ννα εμπλέκονται στην υπόθεση αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο, ενώ σχετικά με την ανακοίνωση του συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η ΠΑΣΚΕ είναι η ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γιατί έχει την αυτονομία και την έχει διακηρύξει και την κράτησε όρθια. Η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12-13%. Λόγω της αυτονομίας της, είναι παράταξη του 40%».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ακίνητη περιουσία του, ο Γ. Παναγόπουλος είπε ότι το σπίτι στην Αρκαδία είναι το πατρογονικό του, το ανακαινίζει εδώ και πολλά χρόνια, είναι μόνο 120 τ.μ. και ότι η πισίνα που εμφανίζεται σε φωτογραφίες είναι μια «προκάτ στέρνα», που την έφτιαξε όταν η γυναίκα του υπέστη εγκεφαλικό. Επίσης, διευκρίνισε ότι ο νόμος δεν τον υποχρεώνει να καταθέσει Πόθεν Έσχες, αλλά τόνισε ότι υπάρχει έτοιμο ένα άτυπο Πόθεν Έσχες του που είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να το δώσει στην αρχή.

«Τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν»

Όσον αφορά στη δικαστική διερεύνηση του ιδίου, ο Γ. Παναγόπουλος είπε ότι «σέβομαι τους δικαστικούς. Ξέρω τις δυσκολίες στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης. Αλλά υπάρχουν στρεβλώσεις και αγκυλώσεις και δικαιούμαι να κάνω την ερώτηση, που δεν μου έχει έρθει κλήση για τη διερεύνηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ποιο κράτος δικαίου με προστάτευσε και ποιο θα με προστατεύσει; Πότε θα πάρω το πόρισμα της Αρχής όπου προΐσταται ο κ. Βουρλιώτης;». «Ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ και για όσο διαρκεί η θητεία θα αφιερώσω σε αυτές τις συμβάσεις όλες μου τις δυνάμεις ώστε να υπάρχουν επιτυχίες. Πρέπει να οργανώσω τον αγώνα μου για τη δικαιοσύνη. Τα καρφιά βγαίνουν, αλλά οι τρύπες μένουν. Η ανθρωποφαγία θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή», υπογράμμισε.

Αιχμές άφησε ο κ. Παναγόπουλος και για τη συγκυρία, λέγοντας ότι η υπόθεση ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για τη συζήτηση της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. «Λένε ότι υπεξαίρεσα χρήματα από προγράμματα κατάρτισης. Λένε για 73 εκατ. ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Ψευδός και θα αποδειχθεί», πρόσθεσε, ενώ άφησε υπόνοιες ότι η όλη υπόθεση μπορεί να αφορά και σε διαπαραταξιακές αντιπαλότητες.

Επίσης, σημείωσε ότι κάποια προγράμματα απεντάχθησαν, παρότι κάποια είχαν συμβασιοποιηθεί. Ειδικότερα, όπως είπε, πρόκειται για προγράμματα που απεντάχθησαν από το ΕΣΠΑ και δεν ήταν σε αυτό το ποσό. Μόνο ένα πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αυτά τα χρόνια, ύψους 10 εκατ. ευρώ. Τα 5 εκατ. ευρώ ήταν για το επίδομα το εκπαιδευτικό και η ΓΣΕΕ έπαιρνε 3%. «Δεν έφτασε και δε συμπλήρωσε. Ελέγχθηκε το πρόγραμμα και βρέθηκε άψογο. Είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα άνω του 15%, όταν ο μέσος όρος είναι 0,3-0,5%» είπε.

Η υπόθεση Παναγόπουλου προκαλεί ντόμινο εξελιξεων τόσο στο ΠΑΣΟΚ (που βρίσκεται, ας μην ξεχνάμε, σε προσυνεδριακή περιόδο) όσο και στα εσωτερικά του συνδικαλιστικού κινήματος – γεγονός που προσδίδει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στη σημερινή συνέντευξη Τύπου.

