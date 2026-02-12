search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:27
12.02.2026 09:58

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

12.02.2026 09:58
anemostrobilos new

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία τη νύχτα στον Πύργο, με ετεταμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της πόλης και άλλα τμήματα του νομού. 

Σύμφωνα με το  ilialive.gr, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί είναι εκτεταμένες.

Σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, πτώσεις δέντρων και καταστροφές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και στα δίκτυα επικοινωνίας αποκαταστάθηκε, ενώ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για ανεμοστρόβιλο, ο οποίος φέρεται να έπληξε την περιοχή από το Κατάκολο προς τον Πύργο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον Πύργο το φαινόμενο εκδηλώθηκε από την περιοχή του Λάπατου, κινήθηκε προς την οδό Υψηλάντου και έφτασε έως και τα Χανάκια.

Στα Φωναίτικα, πιθανότατα ανεμοστρόβιλος παρέσυρε δέντρα και μεταλλικά στέγαστρα.

