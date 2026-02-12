Άγιος Παντελεήμονας: Έριξε κουτουλιά και προσπάθησε να πνίξει με κασκόλ τη σύντροφό του – «Θα σε σκοτώσω αν φωνάξεις την αστυνομία»

Στιγμές τρόμου για μία 44χρονη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα.

Η γυναίκα κατήγγειλε δύο επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες από τον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, την απείλησε να τη σκοτώσει.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου, η 44χρονη από τη Ρουμανία τηλεφώνησε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, καλώντας σε βοήθεια στην οδό Αχαρνών.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα να είναι σε κατάσταση πανικού.

Η 44χρονη ανέφερε ότι ο 24χρονος σύντροφός της, τής έριξε κουτουλιά, αποπειράθηκε να την πνίξει με κασκόλ και την απείλησε πως θα τη σκοτώσει αν ειδοποιήσει την αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην πλατεία Καραϊσκάκη και συνελήφθη, κατηγορούμενος για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και απειλή».

Στη διάρκεια της εξέτασης, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα βίαιο περιστατικό σε βάρος της 44χρονης, στις 9 Φεβρουαρίου, οπότε και φέρεται να την είχε χτυπήσει και να την είχε απειλήσει με μαχαίρι.

Ο συλληφθείς αναμένεται να απολογηθεί στις 13 Φεβρουαρίου.

