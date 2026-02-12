search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 10:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 09:07

Άγιος Παντελεήμονας: Έριξε κουτουλιά και προσπάθησε να πνίξει με κασκόλ τη σύντροφό του – «Θα σε σκοτώσω αν φωνάξεις την αστυνομία»

12.02.2026 09:07
peripoliko new
Φωτογραφία αρχείου

Στιγμές τρόμου για μία 44χρονη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα.

Η γυναίκα κατήγγειλε δύο επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες από τον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, την απείλησε να τη σκοτώσει.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου, η 44χρονη από τη Ρουμανία τηλεφώνησε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, καλώντας σε βοήθεια στην οδό Αχαρνών.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα να είναι σε κατάσταση πανικού.

Η 44χρονη ανέφερε ότι ο 24χρονος σύντροφός της, τής έριξε κουτουλιά, αποπειράθηκε να την πνίξει με κασκόλ και την απείλησε πως θα τη σκοτώσει αν ειδοποιήσει την αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην πλατεία Καραϊσκάκη και συνελήφθη, κατηγορούμενος για «απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και απειλή».

Στη διάρκεια της εξέτασης, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα βίαιο περιστατικό σε βάρος της 44χρονης, στις 9 Φεβρουαρίου, οπότε και φέρεται να την είχε χτυπήσει και να την είχε απειλήσει με μαχαίρι.

Ο συλληφθείς αναμένεται να απολογηθεί στις 13 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Κυπαρισσία: Πάνω από 2 ώρες προσπαθούσαν να επαναφέρουν οι γιατροί το 3χρονο παιδί που ξεψύχησε

Λαμία: Ανήλικος «τρύπωσε» σε περίπτερο και άρπαξε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που χρησιμοποίησε τις κλεμμένες κάρτες

Θεσσαλονίκη: «Ερωτευμένοι» λήστες έκλεψαν λούτρινα αρκουδάκια για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anemostrobilos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέβντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

EFOOD NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

TASOULAS_TSIPRAS_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Προεδρικό σήμερα ο Τσίπρας

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Έρχονται κινητοποιήσεις στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα, ελλείψεις, ιδιώτες και εξουθένωση βγάζουν γιατρούς και νοσηλευτές στους δρόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 09:59
anemostrobilos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τον Πύργο – Έπεσαν δέβντρα, έσπασαν βιτρίνες (video)

troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μητέρα και 10χρονο παιδί στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο (photos)

EFOOD NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Aπεργία σήμερα Τσικνοπέμπτη για τα delivery της efood

1 / 3