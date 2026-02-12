Λαμία: Ανήλικος «τρύπωσε» σε περίπτερο και άρπαξε τσάντα, συνελήφθη ο πατέρας του που χρησιμοποίησε τις κλεμμένες κάρτες

Θύμα κλοπής έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/2/26) υπάλληλος σε κεντρικό περίπτερο στη Λαμία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamiareport.gr, ένας 15χρονος κατάφερε να μπει διακριτικά στο περίπτερο τη στιγμή που η εργαζόμενη ήταν απασχολημένη και να αφαιρέσει την τσάντα της. Μέσα σε αυτήν βρισκόταν πορτοφόλι με περίπου 50 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Το πορτοφόλι φέρεται στη συνέχεια να κατέληξε στα χέρια του πατέρα του ανήλικου, ο οποίος πραγματοποίησε δύο συναλλαγές μικρής αξίας.

Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές στάθηκαν αρκετές για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία. Ο 15χρονος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς όμως να εντοπιστεί.

Αντίθετα, ο 46χρονος πατέρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία και δικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

