Άστατη Τσικνοπέμπτη με ζέστη και… «μπαράζ» βροχοπτώσεων!

Το χαμηλό βαρομετρικό που βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο φαίνεται να μας χαλάει τα όνειρα για το παραδοσιακό τσίκνισμα στην αυλή με ήλιο, καθώς είναι ισχυρό και έχει ήδη φέρει πυκνά σύννεφα, βροχές και καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι η ομπρέλα παραμένει το απαραίτητο αξεσουάρ Παράλληλα, οι νοτιάδες ανεβάζουν τη θερμοκρασία ακόμα περισσότερο, κάνοντάς μας να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.

Μέχρι το πρωί, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, την Ηλεία, την Αρκαδία, τη νότια Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, καθώς και στα παράκτια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Το μεσημέρι αναμένεται ένα πρόσκαιρο άνοιγμα του καιρού, όμως θα ακολουθήσει νέα επιδείνωση από τα δυτικά που θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη τη χώρα, επηρεάζοντας τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο (Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία), τη θάλασσα των Κυθήρων, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή αφού, το κορεσμένο έδαφος εγκυμονεί κινδύνους για κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα στη δυτική και ανατολική νησιωτική χώρα. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 5 έως 7 μποφόρ σχεδόν σε όλη τη χώρα, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία συνεχίζει την ανηφόρα της και θα φτάσει το μεσημέρι τους 15-16 βαθμούς στα βόρεια, τους 17-18 στα κεντρικά και τους 18 έως 20 βαθμούς στα νότια.

Βροχές στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός στην Αττική

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις με ψιχάλες έως το πρωί και στη συνέχεια ένα μεσημεριανό άνοιγμα με αίθριο καιρό, ιδανικό για όσους βιαστούν να τσικνίσουν. Από το απόγευμα όμως οι βροχές επιστρέφουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και το βράδυ, με τη θερμοκρασία στους 15-16 βαθμούς και τους ανέμους να στρέφονται από βορειοανατολικούς σε νοτιάδες στα 5 μποφόρ.

Επομένως, στην Αττική όσοι επιλέξουν το μεσημέρι για το τραπέζι τους θα έχουν σύμμαχο τον καιρό, ενώ το βράδυ οι βροχές, αν και όχι ισχυρές, θα μας κλείσουν μάλλον σε εσωτερικούς χώρους. Αύριο Παρασκευή οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί και θυελλώδεις, με τη θερμοκρασία να παραμένει υψηλή και τις βροχές να επιμένουν στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ακολουθεί μια μικρή ατμοσφαιρική ανάπαυλα, πριν από το τρίτο και τελευταίο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά το Σάββατο από τα δυτικά και βόρεια. Με την άνοιξη να έχει εγκατασταθεί μέσα στο καταχείμωνο, μάλλον το Πάσχα φέτος ήρθε νωρίς, όχι μόνο ημερολογιακά!Καλό τσίκνισμα λοιπόν, και ό,τι και να κάνει ο καιρός, να απολαύσετε την ημέρα!

