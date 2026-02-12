Προβλήματα στην Αττική από τη βραδινή ισχυρή βροχόπτωση: Υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι, καθίζηση στο Πολύγωνο (video)

Σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές προκάλεση η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/2) στην Αττική.

Στο Πικέρμι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπερχείλισε το ρέμα «Βάρδα» με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στην περιοχή του Πολύγωνου. Μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, η κυκλοφορία διακόπηκε στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά, στη Νέα Φιλοθέη από το ύψος της οδού Χατζοπούλου καθώς και στην οδό Ασημακοπούλου από το ύψος της οδού Μάριου Βάρβογλη, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος και συσσώρευσης φερτών υλικών που προκάλεσε η σφοδρή βροχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω κακοτεχνιών, καθώς στο σημείο γίνονταν εργασίες χωρίς ωστόσο να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα ενόψει της κακοκαιρίας.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της Συγγρού – ΙΧ χτύπησε πεζό

Άστατη Τσικνοπέμπτη με ζέστη και… «μπαράζ» βροχοπτώσεων!

Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα στάδια