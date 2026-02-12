Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα στάδια

Η έρευνα για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, με κατηγορούμενο 54χρονο σμήναρχο, διευρύνεται, την ώρα που ο αξιωματικός παραμένει προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορίνθου.

Παρά την προσωρινή του κράτηση, ο φάκελος της δικογραφίας κάθε άλλο παρά έχει κλείσει, καθώς οι ανακριτικές Αρχές δρομολογούν νέα βήματα για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν πρόσωπα που είτε αναφέρονται στη δικογραφία, είτε κατονομάστηκαν από τον ίδιο τον κατηγορούμενο κατά την απολογία του.

Παράλληλα, προγραμματίζεται πραγματογνωμοσύνη στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, άρση απορρήτου των επικοινωνιών του κινητού του τηλεφώνου, καθώς και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Σημειώνεται ότι ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι σε διάστημα σχεδόν δύο ετών έλαβε συνολικά 25.000 ευρώ.

«Δεχόταν αφόρητη πίεση»

Κατά την πολύωρη απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο σμήναρχος ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους του και την οικογένειά του, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση που -όπως είπε- έλαβε εφιαλτική και επικίνδυνη τροπή.

Όπως προκύπτει από τα όσα υποστήριξε, η πρώτη του επικοινωνία με τον φερόμενο ως Κινέζο σύνδεσμό του, με το όνομα Στίβεν, έγινε τον Φεβρουάριο του 2024. Ακολούθησε περίοδος επτά μηνών ηλεκτρονικών συνομιλιών και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πεκίνο. Κατά τους ισχυρισμούς του, εκείνη η συνάντηση σηματοδότησε την απαρχή έντονων πιέσεων.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, ανέφερε ότι ο εντολέας του δεχόταν «αφόρητη πίεση» προκειμένου να παραδίδει έγγραφα που θα μπορούσαν να αφορούν ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ήταν αναλυτικός στις απαντήσεις του, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και ότι η οικογένειά του αγνοούσε πλήρως όσα συνέβαιναν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο ίδιος ζήτησε να προφυλακιστεί, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο κατ’ οίκον περιορισμού, όπως είχε αρχικά αναφερθεί στο απολογητικό του υπόμνημα, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή του.

Η «συγγνώμη» στην πατρίδα

Στη γραπτή του δήλωση ο 54χρονος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι από την πρώτη στιγμή τέθηκε στη διάθεση της υπηρεσίας του και της Δικαιοσύνης, με στόχο -όπως υποστήριξε- να συμβάλει στην αναζήτηση της αλήθειας.

«Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της Δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε ο 54χρονος.

Κατά την παραμονή του στο Πεκίνο, ο φερόμενος ως σύνδεσμος, Στίβεν Γουάνγκ, φέρεται να τον έφερε σε επαφή με μία Κινέζα, το προφίλ της οποίας επιχειρούν να σκιαγραφήσουν οι αρμόδιες Αρχές. Ο 54χρονος έχει κατονομάσει, επίσης, τα πρόσωπα που τον συνόδευσαν και τον ξενάγησαν σε εταιρείες κινεζικών συμφερόντων.

«Έδωσε τρία ονόματα, αυτούς τους οποίους γνώρισε και με τους οποίους συνεργάστηκε. Δεν υπήρξε αιτιολόγηση. Υπήρχε η επιθυμία του να εργαστεί μετά τη συνταξιοδότησή του», δήλωσε ο έτερος συνήγορος του σμηνάρχου, Παναγιώτης Ρίζος.

