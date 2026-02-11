Τα κενά που «στοιχειώνουν» την υπόθεση κατασκοπείας του σμήναρχου

Πίσω από την ομολογία, τις συγγνώμες και την εικόνα ενός αξιωματικού που δηλώνει «παγιδευμένος», η υπόθεση του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας αφήνει πίσω της περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντήσεις.

Όσο οι έρευνες των Αρχών προχωρούν σε βάθος, τόσο ξεδιπλώνεται ένα θρίλερ στρατολόγησης, ψηφιακών πληρωμών με κρυπτονομίσματα, ύποπτων επαφών στο εξωτερικό και καταγγελιών για εκβιασμούς, που δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την εθνική ασφάλεια.

Πόσα χρήματα πήρε πραγματικά και από ποιον; Τι ακριβώς έδωσε και πόσο κρίσιμες ήταν οι πληροφορίες που έφυγαν από τα χέρια του; Έδρασε όντως μόνος ή υπάρχουν κι άλλοι που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί; Πώς γίνεται ένας ανώτερος αξιωματικός με πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό να διατηρεί επαφές με ύποπτα πρόσωπα επί μήνες χωρίς να σημάνει συναγερμός; Και τελικά, ήταν συνειδητή επιλογή ή αποτέλεσμα πιέσεων και εκβιασμών;

Αυτά είναι τα βασικά αναπάντητα ερωτήματα που κρατούν ανοιχτό τον φάκελο της υπόθεσης κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μεγαλύτερο «μαύρο κουτί» αφορά το οικονομικό σκέλος. Οι Αρχές γνωρίζουν ότι οι πληρωμές γίνονταν μέσω ψηφιακού πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν στα χέρια τους τους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει το συνολικό ποσό που φέρεται να έλαβε για περίπου ενάμιση χρόνο. Χωρίς σαφή εικόνα των χρημάτων, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί και το κίνητρο.

Εξίσου θολό παραμένει το εύρος της ζημιάς. Οι έρευνες στους υπολογιστές και στα αρχεία του συνεχίζονται για να διαπιστωθεί τι ακριβώς διέρρευσε: απλές αναφορές ή ευαίσθητα επιχειρησιακά σχέδια και έγγραφα που αφορούν το ΝΑΤΟ και την άμυνα της χώρας. Κάθε αρχείο που ανακτάται αξιολογείται ως πιθανή διαρροή εθνικής σημασίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών του. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν υπήρχαν συνεργοί εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο αυτό ελέγχεται εξονυχιστικά. Σε τέτοιες υποθέσεις τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο, μέχρι να αποκλειστεί και το τελευταίο ενδεχόμενο.

Ανοιχτό είναι και το ερώτημα των ελέγχων ασφαλείας. Πώς ένας αξιωματικός σε καίρια θέση μπορούσε να έχει συστηματικές επαφές με πρόσωπα του εξωτερικού και να διακινεί πληροφορίες χωρίς να εντοπιστεί νωρίτερα; Υπήρξαν κενά στις διαδικασίες ή το δίκτυο που τον προσέγγισε κινήθηκε με τρόπο που δεν άφηνε ίχνη;

Μέσα σε αυτό το τοπίο αβεβαιότητας ήρθε η πολύωρη απολογία του. Πάνω από οχτώ ώρες κατέθετε ο σμήναρχος ο οποίος παραδέχθηκε τις πράξεις του και έδωσε στις Αρχές τρία ονόματα που – όπως υποστήριξε – είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση, με βασικό πρόσωπο έναν άνδρα που του συστήθηκε με το όνομα «Στίβεν Γουέιν». Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω επαγγελματικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με πρόταση συνεργασίας από εταιρεία του εξωτερικού που παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός συμβουλευτικός φορέας.

Όπως είπε, αρχικά του ζητούσαν γενικές πληροφορίες. Σταδιακά όμως οι απαιτήσεις έγιναν πιο συγκεκριμένες και αφορούσαν διαβαθμισμένο υλικό. Περιέγραψε ταξίδια και συναντήσεις, ενώ φέρεται να παρέλαβε κωδικούς για crypto wallet μέσω του οποίου καταβάλλονταν οι αμοιβές.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι στην πορεία αντιλήφθηκε πως πίσω από την «εταιρεία» υπήρχε σύνδεση με την Κίνα και ότι τότε ξεκίνησαν πιέσεις και εκβιασμοί. Μίλησε για απειλές και φόβο για την οικογένειά του, ισχυριζόμενος ότι βρέθηκε εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να ελέγξει. Δήλωσε μεταμέλεια, ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις και εξέφρασε την πρόθεση να συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστεί, εκτιμώντας τη σοβαρότητα των πράξεων και το βάρος των κατηγοριών για διαβίβαση κρίσιμων στρατιωτικών πληροφοριών σε ξένη δύναμη.

Διαβάστε επίσης:

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Εύβοια: 58χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόστεγο του σπιτιού του

Πανικός στην εθνική οδό: Μεθυσμένος οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα για 25 χιλιόμετρα – Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα