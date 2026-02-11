Εύβοια: 58χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόστεγο του σπιτιού του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 58 ετών στη βόρεια Εύβοια χθες (10.02.2026), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πίσω πλευρά του σπιτιού όπου διέμενε, στο υπόστεγο της οικίας στην περιοχή της Ιστιαίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος ήταν οικοδόμος στο επάγγελμα και διέμενε μόνος του στην Ιστιαία, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του ζουν στη Φινλανδία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός στην εθνική οδό: Μεθυσμένος οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα για 25 χιλιόμετρα – Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα

Εξαφάνιση 14χρονου από δομή ασυνόδευτων στην Ηγουμενίτσα

Τροχαίο με ανατροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Eγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός