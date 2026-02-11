search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

11.02.2026

Τροχαίο με ανατροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Eγκλωβίστηκε στο όχημα ο οδηγός

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όταν απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο εγκλωβίστηκε μέσα στο απορριμματοφόρο μετά την εκτροπή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής Αιγάλεω διεξήχθη με δυσκολία για αρκετή ώρα, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

