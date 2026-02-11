Καιρός: Ξαναμπαίνει η «άνοιξη»… και η παρέλαση των βροχοπτώσεων ξεκινά!

Ξεχάστε τα βαριά παλτό και τα κασκόλ, αφού η ομπρέλα αναδεικνύεται πλέον στο απόλυτο και απαραίτητο αξεσουάρ των επόμενων ημερών.

Η φύση αποφάσισε να μας χαρίσει μπόλικο νερό ακόμα, το οποίο ενώ αποτελεί ευλογία για τον τόπο, μετατρέπεται σε απειλή λόγω της διάρκειας των φαινομένων. Στα δυτικά και στα ανατολικά τμήματα της χώρας το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και πλούσιο σε υγρασία, με αποτέλεσμα να μην «αντέχει» άλλο νερό, προκαλώντας κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Ήδη βρισκόμαστε στην πρώτη από τις τρεις διαδοχικές κακοκαιρίες, η οποία θα διαρκέσει από σήμερα το βράδυ έως αύριο το μεσημέρι.

Για σήμερα, οι νεφώσεις θα δώσουν βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια, οι οποίες από το μεσημέρι θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το απόγευμα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, την Ηλεία, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, τη Λακωνία, τη θάλασσα των Κυθήρων, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν το βράδυ μόνο στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στρέφονται σε ενισχυμένους νοτιάδες, φτάνοντας στα δυτικά τα 7 μποφόρ και στα ανατολικά τα 6 μποφόρ, γεγονός που ανεβάζει ξανά τη θερμοκρασία σε επίπεδα ζέστης για την εποχή. Ο υδράργυρος θα φτάσει το μεσημέρι τους 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια και την Ήπειρο, τους 16 με 17 στα κεντρικά και τους 18 με 19 βαθμούς στα νότια.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές που θα γίνουν πιο έντονες από αργά το απόγευμα, ενώ τη νύχτα είναι πιθανό να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι νοτιάδες θα πνέουν έως 6 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά διαστήματα με βροχές κυρίως από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία μεταξύ 5 και 14 βαθμών και τους ανέμους να στρέφονται από το μεσημέρι σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Η συνέχεια της εβδομάδας απαιτεί εγρήγορση, καθώς περιμένουμε άλλες δύο φάσεις κακοκαιρίας: μία από αύριο το μεσημέρι της Πέμπτης έως την Παρασκευή και το τελικό αλλά και πιο αδύναμο κύμα βροχοπτώσεων από το μεσημέρι του Σαββάτου έως τη Δευτέρα.

Αύριο, ανήμερα της Τσικνοπέμπτης, λοιπόν, τα φαινόμενα μέχρι το πρωί θα είναι ισχυρά στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, πριν μετατοπιστούν ανατολικά για να δώσουν τη θέση τους στο νέο κύμα από τα δυτικά το μεσημέρι.

Στην Αττική το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης θα μας κάνουν παρέα λίγα σύννεφα, καθώς οι βροχές θα έρθουν από το απόγευμα αναγκάζοντάς μας να «τσικνίσουμε» σε κλειστούς χώρους.

Με τους νοτιάδες να επιμένουν και τη θερμοκρασία στα ύψη, μάλλον το Πάσχα φέτος πέφτει νωρίς, όχι μόνο ημερολογιακά!

Γράφει η μετεωρολόγος Χαρά Μάλεση

