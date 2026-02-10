search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 21:14
10.02.2026 18:57

ΕΔΕ σε βάρος της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Έβαζε μαθητές να σκάβουν για να σβήσει απουσίες

10.02.2026 18:57
φωτογραφία αρχείου

Το υπουργείο Παιδείας διέταξε ΕΔΕ σε βάρος της διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, έπειτα από καταγγελίες ότι ζητούσε από μαθητές να κάνουν εργασίες με αντάλλαγμα το σβήσιμο απουσιών. Το σχολείο βρίσκεται υπό κατάληψη με αίτημα να αντικατασταθεί η διευθύντρια.

Μητέρα μαθητή δήλωσε ότι διευθύντρια τους ενημέρωσε στις 12 Ιανουάριο για ένα πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, που θα «έτρεχε» δοκιμαστικά και θα οδηγούσε στο σβήσιμο απουσιών

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» κατήγγειλε στο Mega.

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Το ζήτημα είναι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν σβήνει τις απουσίες. Πάνε τα παιδιά και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και τους λέει πως δεν θα το κάνει και ότι θα το δουν στο τέλος της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι η διευθύντρια βάζει απουσίες για ασήμαντες αφορμές. «Βάζει απουσίες ακόμα κι αν αργήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν από την τουαλέτα. Έπρεπε να πάρουν τα κλειδιά από εκείνη και τους έδινε τρία λεπτά χρόνο για να επιστρέψουν στην τάξη». 

Τον περασμένο Δεκέμβριο το ίδιο σχολείο είχε απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα, καθώς καθηγητής στην προσπάθεια του να τερματίσει την κατάληψη είχε τραυματίσει με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή.

