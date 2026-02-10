Τραγωδία στην Ελευσίνα: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη 44χρονη που σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει – «Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»

Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα, όταν μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν.



Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε μπροστά στα εγγόνια της τα οποία βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είδαν τη γιαγιά τους να συνθλίβεται ανάμεσα στο αυτοκίνητο και ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο.



Μια γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία είναι και νοσηλεύτρια, που άκουσε τα ουρλιαχτά και έσπευσε να βοηθήσει περιγράφει, μιλώντας στο Mega, τα δραματικά δευτερόλεπτα όταν η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή.



«Ήταν γύρω στις 2 παρά 25 και πρέπει να είχαν ήδη καλέσει το ΕΚΑΒ. Βάλαμε τα παιδιά μέσα στην πολυκατοικία για να μην βλέπουν. Όταν έφτασα τα παιδιά φώναζαν “η γιαγιά μας, η γιαγιά μας”. Βγήκα μετά πάλι έξω. Η κόρη ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Φώναζε “άντεξε μαμά, άντεξε”. Κάλεσα παρά πολλές φορές το ΕΚΑΒ και τους έλεγα ότι η γυναίκα πεθαίνει, ότι το αίμα είναι πάρα πολύ. Το ασθενοφόρο έκανε μισή ώρα παρόλο που επισημάναμε ότι το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό» είπε η κάτοικος της περιοχής και εξήγησε πώς η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα του αυτοκινήτου και το δέντρο, στο πεζοδρόμιο.



«Η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν σφηνωμένη στο ξύλο, στον κορμό του δέντρου. Έπρεπε το αμάξι να μετακινηθεί για να κλείσει η πόρτα. Πρέπει να την είχε βρει στο λαιμό γιατί το αίμα έβγαινε από την περιοχή του λαιμού» ανέφερε η ίδια.



«Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»



Όπως λέει, αυτό που δεν μπορεί να ξεχάσει είναι την κόρη της που κρατούσε το τιμόνι να σπαράζει στο πεζοδρόμιο «μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου». «Είδα την κόρη να σπαράζει πάνω από τη μητέρα της. Η γυναίκα ήταν σοβαρά χτυπημένη στο λαιμό, της είχε σκίσει το λαιμό το κλαδί. Έφυγε από τη ζωή με τον πιο δραματικό τρόπο. Φώναζε η κόρη “μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου”. Ήταν ανατριχιαστικό».



«Εκείνη την ώρα δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν ξέρεις από πού να την πιάσεις τη γυναίκα, όταν αιμορραγεί. Ήρθε το εγγονάκι της και με έπιασε από το χέρι να βοηθήσω τη γιαγιά της. Ήταν τραγικό, ήταν η κακιά η ώρα, δεν ξέρω ότι και να πω είναι λίγο» περιέγραψε χαρακτηριστικ΄πα η αυτόπτης μάρτυρας.

«Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου», λέει ο πρώην σύζυγος της οδηγού

Φως στις συνθήκες του φρικτού δυστυχήματος δίνει και η μαρτυρία του πρώην συζύγου της 44χρονης οδηγού.

«Ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά, η γυναίκα μου πήγε να κάνει όπισθεν αλλά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από την πλευρά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα.

Τσέκαρε για να κάνει πίσω και όπως έκανε σιγά σιγά πίσω τη βρήκε σε αυτό το κλαδί, τη βρήκε σε αυτό το σημείο (στο λαιμό) και υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία.

Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου.

Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια», δηλώνει, και προσθέτει ότι βρίσκονται σε σοκ τόσο η 44χρονη, όσο και τα τρία παιδιά που ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είδαν τη γιαγιά τους να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους.

«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό.

Τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί ότι η γιαγιά έχει φύγει από τη ζωή, θα χρειαστούν ψυχιάτρους και μεγάλη βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

