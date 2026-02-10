Η ΔΑΕΕ επιστρέφει στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Θα κληθούν για κατάθεση οι μηχανικοί που υπέγραψαν τις άδειες

Αύριο Τετάρτη θα επιστρέψουν στα Τρίκαλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για να συνεχίσουν τις έρευνες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Σε αυτή τη φάση θα μπουν στο στόχαστρο πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι που υπέγραψαν τα τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια της επιχείρησης.

Παράλληλα, θα κληθούν για κατάθεση στελέχη του εργοστασίου, υπεύθυνοι τομέων, αλλά και οι μηχανικοί, που υπέγραψαν για την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των δύο υπέργειων δεξαμενών και των σωληνώσεων που υπογειοποιήθηκαν.

Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να μην αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία της έρευνας ενώ η πτέρυγα που καταστράφηκε ολοσχερώς φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο.

