Τέμπη: Σε συλλαλητήρια σε κάθε πλατεία της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου καλεί ο Παύλος Ασλανίδης «για να σταματήσει η συγκάλυψη»

Κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλαλητήρια σε κάθε πλατεία της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου – τρίτη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών – καλεί ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, Παύλος Ασλανίδης.

Μιλώντας στο ThessPost.gr ο Π. Ασλανίδης σημείωσε ότι «κλείσαμε άδεια για το Σύνταγμα και σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα γίνει πάλι όπως πέρσι». Το πανελλαδικό κάλεσμα έχει προγραμματιστεί για τις 12 το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, και στόχος είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά και η τιμωρία όσων ευθύνονται για την τραγωδία, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

«Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Πέρσι, βγήκε όλη η αγανάκτηση του κόσμου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Φέτος έχουν συσσωρευτεί ακόμη περισσότερα και υπάρχει ακόμη ατιμωρησία για τα Τέμπη και βλέπουμε ότι συνεχίζουν τη συγκάλυψη», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου.

Αναφερόμενος στα όσα διαδραματίστηκαν στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» της εμπορικής αμαξοστοιχίας με ειρωνίες κατά συγγενών των θυμάτων, ο Π. Ασλανίδης ανέφερε ότι «είναι ένας προάγγελος για την κυρία δίκη αλλά πρέπει να ”κοπεί ο βήχας” στους δικηγόρους του κατηγορουμένου, γιατί τους σεβαστήκαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Καπερνάρος και να λέει στον Πάνο Ρούτσι “πάνε να κάνεις απεργία πείνας” και να τον ειρωνεύεται».

Εν τω μεταξύ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) κήρυξε απεργία για τα τρία χρόνια από τη τραγωδία στα Τέμπη, καλώντας σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στο ψήφισμά του, αναφέρει πως «τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα» και καλεί όλους τους εργαζόμενους της Αττικής, τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία να δώσουν ηχηρό «παρών» το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, για τα Τέμπη.

