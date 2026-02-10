search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 14:07

Τέμπη: Σε συλλαλητήρια σε κάθε πλατεία της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου καλεί ο Παύλος Ασλανίδης «για να σταματήσει η συγκάλυψη»

10.02.2026 14:07
aslanidis

Κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε συλλαλητήρια σε κάθε πλατεία της χώρας στις 28 Φεβρουαρίου – τρίτη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών – καλεί ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, Παύλος Ασλανίδης.

Μιλώντας στο ThessPost.gr ο Π. Ασλανίδης σημείωσε ότι «κλείσαμε άδεια για το Σύνταγμα και σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα γίνει πάλι όπως πέρσι». Το πανελλαδικό κάλεσμα έχει προγραμματιστεί για τις 12 το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου, και στόχος είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά και η τιμωρία όσων ευθύνονται για την τραγωδία, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

«Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Πέρσι, βγήκε όλη η αγανάκτηση του κόσμου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Φέτος έχουν συσσωρευτεί ακόμη περισσότερα και υπάρχει ακόμη ατιμωρησία για τα Τέμπη και βλέπουμε ότι συνεχίζουν τη συγκάλυψη», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου.

Αναφερόμενος στα όσα διαδραματίστηκαν στη δίκη για τα «χαμένα βίντεο» της εμπορικής αμαξοστοιχίας με ειρωνίες κατά συγγενών των θυμάτων, ο Π. Ασλανίδης ανέφερε ότι «είναι ένας προάγγελος για την κυρία δίκη αλλά πρέπει να ”κοπεί ο βήχας” στους δικηγόρους του κατηγορουμένου, γιατί τους σεβαστήκαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Καπερνάρος και να λέει στον Πάνο Ρούτσι “πάνε να κάνεις απεργία πείνας” και να τον ειρωνεύεται».

Εν τω μεταξύ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) κήρυξε απεργία για τα τρία χρόνια από τη τραγωδία στα Τέμπη, καλώντας σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στο ψήφισμά του, αναφέρει πως «τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα» και καλεί όλους τους εργαζόμενους της Αττικής, τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία να δώσουν ηχηρό «παρών» το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, για τα Τέμπη.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marokinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: «Με κατηγορεί υπουργός επειδή υπερασπίστηκα έναν φτωχό άνθρωπο» λέει ο δικηγόρος του Μαροκινού

INNER_NA-MAGAPAS_2
MEDIA

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

sing-for-greece_1002_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στήνει τηλε-κάλπες η ΕΡΤ – Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στον εθνικό τελικό

10、LHD_Atlantis-Blue_download_Left-Front
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του ολοκαίνουργιου BYD Sealion 5 DM-I (photos)

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη 44χρονη που σκότωσε τη μητέρα της ενώ προσπαθούσε να παρκάρει – «Μαμά μου άνοιξε τα μάτια σου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 17:32
marokinos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: «Με κατηγορεί υπουργός επειδή υπερασπίστηκα έναν φτωχό άνθρωπο» λέει ο δικηγόρος του Μαροκινού

INNER_NA-MAGAPAS_2
MEDIA

«Κατασκήνωσε» στην κορυφή της τηλεθέασης η σειρά «Να μ’ αγαπάς» τη Δευτέρα (9/2)

sing-for-greece_1002_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Στήνει τηλε-κάλπες η ΕΡΤ – Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος στον εθνικό τελικό

1 / 3