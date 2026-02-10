Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την εξαφάνιση ενός 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ Χουσεΐν, αιγυπτιακής καταγωγής, έχει ύψος 1.75 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε ο ανήλικος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος με 723 πλαστά χαρτονομίσματα, πιστόλι και σιδερογροθιά (photo)

Θεσσαλονίκη: Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η μεγαλύτερη αγκαλιά για τα αδέσποτα

Δήμος Αθηναίων: Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο με γλέντι και χορούς – Τσίκνισμα με 800 κιλά κρέας, δωρεάν