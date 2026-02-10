search
ΕΛΛΑΔΑ

10.02.2026 13:01

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος με 723 πλαστά χαρτονομίσματα, πιστόλι και σιδερογροθιά (photo)

10.02.2026 13:01
PLASTA_XARTONOMISMATA

Συνολικά 723 πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ (το καθένα) βρέθηκαν στην κατοχή νεαρού, 21 ετών, που συνελήφθη στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Είχε προηγηθεί έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, που οδήγησε το προηγούμενο 24ωρο στη σύλληψή του.

Η συνολική αξία των πλαστών ξεπερνάει τις 14.000 ευρώ, ενώ από τις Αρχές ερευνάται αν τα προμηθεύτηκε από πλατφόρμα διαδικτυακών αγορών.

Εις βάρος του 21 ετών κατηγορούμενου ασκήθηκε δίωξη για παραχάραξη νομίσματος (κακούργημα) και οπλοκατοχή (πλημμέλημα), καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι ρέπλικα με σιγαστήρα και μία σιδερογροθιά.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

