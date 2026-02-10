ΕΛΤΑ: Κλείνουν άλλα 11 καταστήματα – Πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση του δικτύου

«Κατεβάζουν – τελικά – ρολά» τα πρώτα 11 καταστήματα των ΕΛΤA. Η επώδυνη διαδικασία των λουκέτων στο δίκτυο των Ελληνικών Ταχυδρομίων ενεργοποιείται από τις 20 Φεβρουαρίου, καθώς ξεκινά άμεσα η αναδιάρθρωσή του δικτύου στην Περιφέρεια.

Πρόκειται ουσιαστικά για την έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου για την αναστολή της λειτουργίας 150 καταστημάτων.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για 11 καταστήματα, ωστόσο ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλα 25-30 καταστήματα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σημειώνοντας ότι κάποια θα αντικατασταθούν από υφιστάμενα σημεία ΕΛΤΑ Courier ή θα μεταφέρουν ορισμένες από τις λειτουργίες τους, στις ίδιες περιοχές, σε τοπικά σημεία όπως μίνι μάρκετ, πρακτορεία συνεργατών ή shop in shop γειτονικά σημεία εξυπηρέτησης.

Το μοντέλο shop in shop θα αναπτύσσεται εντός του επόμενου διμήνου, ενώ έντονο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει υποψήφιοι ιδιώτες πράκτορες σε όλη τη χώρα.

Το shop in shop αναμένεται να παίξει βασικό ρόλο στο σχέδιο μετασχηματισμού, καθώς αφορά την παροχή ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε καταστήματα της γειτονιάς, όπως βιβλιοπωλεία, σούπερ μάρκετ, κλπ.

Η διανομή της αλληλογραφίας και η κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους ταχυδρόμους συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια συχνότητα.

Πρόκειται, με λίγα λόγια, για 150 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα από ιδιώτες, με το σχέδιο για τα πρώτα 11 να είναι ο «πιλότος».

Οι αριθμοί σήμερα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις 31 Οκτωβρίου 2025 το δίκτυο ΕΛΤΑ αριθμούσε 1.031 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα (475 «ιδιολειτουργούμενα» καταστήματα, 401 πρακτορεία ΕΛΤΑ τύπου shop in shop, 155 ΕΛΤΑ Courier) και την πρώτη Ιανουαρίου 2026 ήταν 985 (με τα «ιδιολειτουργούμενα» να μειώνονται σε 429), μετά από τα 46 λουκέτα.

Υπενθυμίζεται, ότι από τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου 2025 διέκοψαν τη λειτουργία τους 33 ΕΛΤΑ στον νομό Αττικής, 8 στον νομό Θεσσαλονίκης, 2 στην Περιφέρεια Κρήτης και από ένα σε Ρόδο, Ιωάννινα και Πάτρα.

Η ταμπέλα και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ παραμένουν σε κάθε περιοχή, με διευρυμένο ωράριο και πλήρη συνέχεια στην εξυπηρέτηση, ενώ καμία θέση εργασίας τακτικού εργαζόμενου δεν καταργείται.

Ο μετασχηματισμός δεν συνδέεται με απολύσεις, όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση από πηγές, αλλά με οργανωμένη μετακίνηση προσωπικού και αξιοποίηση της εμπειρίας των εργαζομένων σε νέες ή υφιστάμενες λειτουργικές ανάγκες του δικτύου.

Η εφαρμογή του σχεδίου, επαναλαμβάνεται, γίνεται σταδιακά. Η πρώτη φάση ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου με 11 καταστήματα στην περιφέρεια, συγκεκριμένα στις περιοχές Αρχάνες Ηρακλείου, Στυλίδα Φθιώτιδας, Αλμυρός Μαγνησίας, Σοφάδες Καρδίτσας, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κουφάλια Θεσσαλονίκης, Λεχαινά Ηλείας, Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Αλιβέρι, Νεάπολη Λακωνίας και Σκάλα Λακωνίας.

Ακολουθεί δεύτερη «ομάδα» 25 έως 30 καταστημάτων και μέσα στους επόμενους δύο μήνες προβλέπεται η πλήρης υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού, ως το τέλος Απριλίου.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η προσπάθεια που γίνεται για την μετάβαση στο νέο μοντέλο αποσκοπεί στο να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην διανομή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

