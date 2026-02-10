search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 12:23

Δήμος Αθηναίων: Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο με γλέντι και χορούς – Τσίκνισμα με 800 κιλά κρέας, δωρεάν

10.02.2026 12:23
tsiknopempti_fagito_2002_1

Με δρώμενα που αναβιώνουν την ελληνική παράδοση και γεμίζουν την πόλη με μουσική και κέφι, ο Δήμος Αθηναίων και ο ΟΠΑΝΔΑ προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη

Αυτή την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, από την Πλατεία Συντάγματος έως την πλατεία Κοτζιά και τη Βαρβάκειο Αγορά, η πόλη μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι, προσφέροντας μια αυθεντική αποκριάτικη εμπειρία, γεμάτη ήχους, χρώματα και παραδοσιακά έθιμα.

Γλέντι και τσίκνισμα στη Βαρβάκειο

Το ραντεβού δίνεται στις 11:00 στην Πλατεία Συντάγματος, από όπου ξεκινά η μεγάλη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι».

Η πομπή θα καταλήξει στην Πλατεία Κοτζιά, με την αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Οι ψησταριές θα «πάρουν φωτιά» στη Βαρβάκειο Αγορά, καθώς 800 κιλά κρέας θα διατεθούν δωρεάν.

Το παραδοσιακό τσίκνισμα θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και χορό.

Στις 11:00, τον μουσικό παλμό δίνει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.
Στις 11:30, ομάδες παραδοσιακών χορών ενηλίκων από τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας, Νέου Κόσμου και Σεπολίων ενισχύουν τον εθιμικό χαρακτήρα της ημέρας.
Το γλέντι κορυφώνεται στις 12:30 με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής, σε μια ξεχωριστή λαϊκή συναυλία.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Τσικνοπέμπτη στον Δήμο Αθηναίων είναι μια μεγάλη γιορτή χαράς και συνάντησης.

Η Αθήνα βγαίνει στους δρόμους και γιορτάζει, τιμώντας τις παραδόσεις και τη ζωντανή πολιτιστική της ταυτότητα.

Σας καλούμε να περπατήσουμε στην πόλη με οδηγό τα έθιμα, τη μουσική και το κέφι της Αποκριάς».

Διαβάστε επίσης

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

ΕΛΤΑ: Κλείνουν άλλα 11 καταστήματα – Πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση του δικτύου

Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες του μετρό στους Αμπελόκηπους



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

tanker-hormuz-stratiotis
ΚΟΣΜΟΣ

Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγίες για τα αμερικανικά πλοία στο Ορμούζ – Το Ιράν «θωρακίζει» το Ισφαχάν (photos)

eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:37
chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

1 / 3