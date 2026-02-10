search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 12:40

Θεσσαλονίκη: Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η μεγαλύτερη αγκαλιά για τα αδέσποτα

10.02.2026 12:40
adespota

Κηδεμόνες που θα τα ερωτευτούν με την πρώτη ματιά, θα τους προσφέρουν ένα ζεστό σπιτικό και μια μεγάλη αγκαλιά θα ψάξουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου δεκάδες αδέσποτα ζωάκια της Θεσσαλονίκης. Κι αυτά, από την πλευρά τους, είναι έτοιμα να ανταποδώσουν απλόχερα την αγάπη, δείχνοντας παντοτινή πίστη κι αφοσίωση στο νέο αφεντικό τους.

Τόπος για όσους ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζωάκι σε μια ημέρα συμβολική, όπου η αγάπη μοιράζεται απλόχερα παντού, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, θα είναι η αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την εκδήλωση, με τίτλο «LOVE SAVES LIVES! Ημέρα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων», που διοργανώνει, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η Α’ Δημοτική Κοινότητα του δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ και το φιλοζωικό σωματείο «Stray Planet- Αδέσποτος Πλανήτης».

«Η μέγιστη ένδειξη και εκδήλωση αγάπης είναι η υιοθεσία αδέσποτων. Είναι ζωντανές ψυχές, που ζητούν αγάπη και φροντίδα και είναι πιστοί σύντροφοι εφ’ όρου ζωής. Υπάρχουν αρκετά αδέσποτα και θέλουμε να τα βοηθήσουμε να βρουν ένα σπιτικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, Αννυ Ακριβάκη, αναφορικά με τη διοργάνωση. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «η υιοθεσία αδέσποτων πρέπει να είναι μια πολύ συνειδητή πράξη, διότι αρκετοί παίρνουν κουτάβια, ζορίζονται στο μεγάλωμά τους και στο τέλος τα επιστρέφουν πίσω».

Ο Άγιος Βαλεντίνος και η γνωριμία με τα αδέσποτα θα γιορταστεί το Σάββατο στο δημαρχιακό μέγαρο με στοχευμένες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, καλύπτοντας διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα υλοποιηθεί το βιωματικό φιλοζωικό εργαστήριο «Το ταξίδι για τον Μαγικό Θρόνο», μια παραμυθένια εμπειρία ενσυναίσθησης και γνωριμίας με τις αξίες της φιλοζωίας, με δώρο το νέο βιβλίο της Κατερίνας Παπαποστόλου.

Για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού οι δράσεις εστιάζουν στη δύναμη της υιοθεσίας, στη φροντίδα των αδέσποτων και στη σημασία της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα, ενώ για μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου η συμμετοχή επικεντρώνεται στη φιλοζωία ως στάση ζωής, στον εθελοντισμό και στον ενεργό ρόλο που μπορούν να έχουν οι νέοι στην κοινωνική προσφορά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν: Ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υιοθεσίες, σε συνεργασία με φιλοζωικό σωματείο, ομιλίες και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, επιστημονική παρουσία και καθοδήγηση, με τη συμμετοχή κτηνιατρικής κλινικής και συμπεριφορίστριας ζώων και παιδικά φιλοζωικά βιωματικά εργαστήρια για τους μικρότερους μαθητές.

Διαβάστε επίσης

Δήμος Αθηναίων: Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο με γλέντι και χορούς – Τσίκνισμα με 800 κιλά κρέας, δωρεάν

Ο Παύλος Ασλανίδης εξελέγη νέος πρόεδρος στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

ΕΛΤΑ: Κλείνουν άλλα 11 καταστήματα – Πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση του δικτύου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova_eon
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ice-agent
ΚΟΣΜΟΣ

ICE List: Το site που «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους πράκτορες των ΗΠΑ

chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Από τη διαχείριση καταστροφών στην πρόληψη – Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας»

ZOI_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υψηλές φιλοδοξίες από τα γκάλοπ, αλλά διαλυτική η εικόνα στη Βουλή – Πώς έμεινε με 5 βουλευτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:43
nova_eon
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, Κλήρωση UEFA Nations League, εμβόλιμη Premier League, Coppa Italia, Ημιτελικά Κυπέλλου Betsson, NBA All Star Game στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

ice-agent
ΚΟΣΜΟΣ

ICE List: Το site που «ξεσκεπάζει» τους ανώνυμους πράκτορες των ΗΠΑ

chios_navagio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ερωτήματα και αμφιβολίες για το Λιμενικό από γερμανικά ΜΜΕ

1 / 3