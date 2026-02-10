Κηδεμόνες που θα τα ερωτευτούν με την πρώτη ματιά, θα τους προσφέρουν ένα ζεστό σπιτικό και μια μεγάλη αγκαλιά θα ψάξουν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου δεκάδες αδέσποτα ζωάκια της Θεσσαλονίκης. Κι αυτά, από την πλευρά τους, είναι έτοιμα να ανταποδώσουν απλόχερα την αγάπη, δείχνοντας παντοτινή πίστη κι αφοσίωση στο νέο αφεντικό τους.

Τόπος για όσους ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζωάκι σε μια ημέρα συμβολική, όπου η αγάπη μοιράζεται απλόχερα παντού, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, θα είναι η αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης», στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για την εκδήλωση, με τίτλο «LOVE SAVES LIVES! Ημέρα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υιοθεσίες αδέσποτων ζώων», που διοργανώνει, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, η Α’ Δημοτική Κοινότητα του δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Ζω.Ε.Σ και το φιλοζωικό σωματείο «Stray Planet- Αδέσποτος Πλανήτης».

«Η μέγιστη ένδειξη και εκδήλωση αγάπης είναι η υιοθεσία αδέσποτων. Είναι ζωντανές ψυχές, που ζητούν αγάπη και φροντίδα και είναι πιστοί σύντροφοι εφ’ όρου ζωής. Υπάρχουν αρκετά αδέσποτα και θέλουμε να τα βοηθήσουμε να βρουν ένα σπιτικό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας, Αννυ Ακριβάκη, αναφορικά με τη διοργάνωση. Πρόσθεσε, ωστόσο, πως «η υιοθεσία αδέσποτων πρέπει να είναι μια πολύ συνειδητή πράξη, διότι αρκετοί παίρνουν κουτάβια, ζορίζονται στο μεγάλωμά τους και στο τέλος τα επιστρέφουν πίσω».

Ο Άγιος Βαλεντίνος και η γνωριμία με τα αδέσποτα θα γιορταστεί το Σάββατο στο δημαρχιακό μέγαρο με στοχευμένες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, καλύπτοντας διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα, για τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα υλοποιηθεί το βιωματικό φιλοζωικό εργαστήριο «Το ταξίδι για τον Μαγικό Θρόνο», μια παραμυθένια εμπειρία ενσυναίσθησης και γνωριμίας με τις αξίες της φιλοζωίας, με δώρο το νέο βιβλίο της Κατερίνας Παπαποστόλου.

Για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού οι δράσεις εστιάζουν στη δύναμη της υιοθεσίας, στη φροντίδα των αδέσποτων και στη σημασία της υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα, ενώ για μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου η συμμετοχή επικεντρώνεται στη φιλοζωία ως στάση ζωής, στον εθελοντισμό και στον ενεργό ρόλο που μπορούν να έχουν οι νέοι στην κοινωνική προσφορά.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν: Ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υιοθεσίες, σε συνεργασία με φιλοζωικό σωματείο, ομιλίες και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, επιστημονική παρουσία και καθοδήγηση, με τη συμμετοχή κτηνιατρικής κλινικής και συμπεριφορίστριας ζώων και παιδικά φιλοζωικά βιωματικά εργαστήρια για τους μικρότερους μαθητές.

