search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 22:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 22:04

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

11.02.2026 22:04
violanta-ergostasio-fotia

Για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου είχε κατηγορηθεί το 2023 ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου για τον ΑΝΤ1 η «Βιολάντα» και μία ακόμη εταιρεία δήλωναν ψευδώς ότι αγόραζαν το βιομηχανικό υγραέριο, αλλά αυτό κατέληγε πρατήρια.

Συνολικά 7 τόνοι διακινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι επιτήδειοι αποκόμισαν τη διαφορά του φόρου, που ανέρχεται σε 2.520 ευρώ.  

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πλήρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν.

Διαβάστε επίσης

Ερωτηματικά εγείρει το Reuters για την τραγωδία στη Χίο – Τα θύματα πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι, όχι από πνιγμό

Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα – Πού και πότε έγινε, τα επόμενα στάδια της έρευνας

Εξαφάνιση Λόρας: Σε εξέλιξη οι έρευνες σε Γερμανία και Ελλάδα – Έδωσε δείγμα DNA ο πατέρας της, ενεργοποιήθηκε η Eurojust

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

paok-panathinaikos-234-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

eurovision
LIFESTYLE

Σε εξέλιξη ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026 – Αποθέωση για τον Akyla (Video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

androulakis doukas geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρεσιτεχνία by ΠΑΣΟΚ: Συνέδριο με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για να εξαφανιστούν τα… αστικά κέντρα και να κυριαρχήσει η… Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 22:40
irakleio-3
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του εγκλήματος – Ομολόγησε ο δράστης, θα ζούσε το θύμα αν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ

paok-panathinaikos-234-1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

eurovision
LIFESTYLE

Σε εξέλιξη ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026 – Αποθέωση για τον Akyla (Video)

1 / 3