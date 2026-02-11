Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου είχε κατηγορηθεί το 2023 ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου για τον ΑΝΤ1 η «Βιολάντα» και μία ακόμη εταιρεία δήλωναν ψευδώς ότι αγόραζαν το βιομηχανικό υγραέριο, αλλά αυτό κατέληγε πρατήρια.
Συνολικά 7 τόνοι διακινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι επιτήδειοι αποκόμισαν τη διαφορά του φόρου, που ανέρχεται σε 2.520 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πλήρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν.
Διαβάστε επίσης
Ερωτηματικά εγείρει το Reuters για την τραγωδία στη Χίο – Τα θύματα πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι, όχι από πνιγμό
Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα – Πού και πότε έγινε, τα επόμενα στάδια της έρευνας
Εξαφάνιση Λόρας: Σε εξέλιξη οι έρευνες σε Γερμανία και Ελλάδα – Έδωσε δείγμα DNA ο πατέρας της, ενεργοποιήθηκε η Eurojust
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.