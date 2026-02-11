Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

Για παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου είχε κατηγορηθεί το 2023 ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου για τον ΑΝΤ1 η «Βιολάντα» και μία ακόμη εταιρεία δήλωναν ψευδώς ότι αγόραζαν το βιομηχανικό υγραέριο, αλλά αυτό κατέληγε πρατήρια.

Συνολικά 7 τόνοι διακινήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι επιτήδειοι αποκόμισαν τη διαφορά του φόρου, που ανέρχεται σε 2.520 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» πλήρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν.

