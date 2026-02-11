Ερωτηματικά εγείρει το Reuters για την τραγωδία στη Χίο – Τα θύματα πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι, όχι από πνιγμό

Οι περισσότεροι από τους 15 Αφγανούς μετανάστες που σκοτώθηκαν στα ανοιχτά της Χίου την περασμένη εβδομάδα, όταν η βάρκα τους συγκρούστηκε με σκάφος της ακτοφυλακής, πέθαναν από τραύματα στο κεφάλι και όχι από πνιγμό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας που είδε το Reuters.

Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τη σύγκρουση της 3ης Φεβρουαρίου – ένα από τα πιο θανατηφόρα ατυχήματα μεταναστών στην Ελλάδα εδώ και χρόνια – κατά την οποία ένα σκάφος της ακτοφυλακής χτύπησε μια βάρκα που μετέφερε περίπου 39 άτομα, προκαλώντας την ανατροπή της.

Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι το σκάφος με τους μετανάστες ταξίδευε χωρίς φώτα πλοήγησης και αγνόησε τις προειδοποιήσεις να σταματήσει. Ανέφερε ότι η λέμβος άλλαξε απότομα πορεία και χτύπησε το περιπολικό σκάφος.

Ωστόσο, οι μαρτυρίες πέντε επιζώντων, τις οποίες εξέτασε το Reuters, έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη εκδοχή. Είπαν ότι η ακτοφυλακή δεν έδωσε καμία προηγούμενη προειδοποίηση και ότι η λέμβος δεν άλλαξε πορεία. Αργότερα, εντοπίστηκαν πτώματα μέσα στο σκάφος.

Τα ευρήματα της νεκροψίας είναι πιθανό να εντείνουν την εστίαση των ερευνητών στη δύναμη και τη φύση της πρόσκρουσης.

«Αιτία θανάτου: Σοβαρές κρανιακές και εγκεφαλικές κακώσεις», ανέφερε ένα από τα δικαστικά έγγραφα που είδε το Reuters την Τετάρτη, με άλλα να αναφέρουν επίσης συνοδευτικά τραύματα στο στήθος. Ένα άλλο ανέφερε «κρανιακές και εγκεφαλικές κακώσεις και επακόλουθος πνιγμός».

Φωτογραφίες της ακτοφυλακής που τραβήχτηκαν μετά τη σύγκρουση έδειξαν ελαφρές γρατζουνιές στο σκάφος της. Συνολικά, τρία μέλη του πληρώματος της ακτοφυλακής και 24 μετανάστες τραυματίστηκαν.

Μέχρι στιγμής, ένας 31χρονος Μαροκινός επιζών κρατείται εν αναμονή δίκης με κατηγορίες όπως λαθρεμπόριο μεταναστών και πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Οι αξιωματούχοι της ακτοφυλακής αρνήθηκαν να σχολιάσουν την υπόθεση, ενώ η επίσημη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ελλάδα, η οποία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης της Ευρώπης το 2015-2016, λέει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η ακτοφυλακή της έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, από το 2019, η χώρα έχει υιοθετήσει αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης, προκαλώντας κριτική από ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκατοντάδες μετανάστες πέθαναν σε ναυάγιο το 2023, μετά από αυτό που μάρτυρες είπαν ότι ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια της ακτοφυλακής να ρυμουλκήσει την τράτα τους. Ένα ναυτικό δικαστήριο εξακολουθεί να διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: 52χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία, σε σοβαρή κατάσταση 49χρονος πολυτραυματίας

Κακοκαιρία: «Red Code» σε Αχαΐα και Ηλεία μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ