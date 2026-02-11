search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 16:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 14:47

Ηράκλειο: 52χρονος χάρισε ζωή με τον θάνατό του

11.02.2026 14:47
METH_ENTATIKI

Μια ακόμη δωρεά ζωής πραγματοποιήθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου 52χρονος νοσηλευόμενος ασθενής, χάρισε με το θάνατό του ζωή σε συνανθρώπους μας μέσω δωρεάς οργάνων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου κ. Κωνσταντίνου Δανδουλάκη:

«Με βαθιά συγκίνηση, η Διοίκηση, το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ανακοινώνουν μια ακόμα επιτυχημένη διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 09/02/2026 από νοσηλευόμενο ασθενή 52 ετών με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Χάρη στην ανιδιοτελή πράξη αγάπης της οικογένειας του δότη, κατέστη δυνατή η δωρεά νεφρού και κερατοειδών, χαρίζοντας ελπίδα και καλύτερη ποιότητα ζωής σε συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια, η οποία, στη δύσκολη στιγμή στάθηκε φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Παράλληλα, συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, καθώς και των εξειδικευμένων ομάδων λήψης και μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου του Ευαγγελισμού και του ΠΑΓΝΗ, που με επαγγελματισμό, επιστημονική επάρκεια και αφοσίωση ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη δύσκολη αυτή διαδικασία.

Ο γενικός συντονισμός έγινε από την ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία, σε σοβαρή κατάσταση 49χρονος πολυτραυματίας

Κομοτηνή: Γυναίκα έριξε… υδροχλωρικό οξύ στην υπάλληλο κοσμηματοπωλείου για να διαφύγει μετά από ληστεία!

Τρόμος στη Λάρισα: Άνδρας με μαχαίρι κυνήγησε παιδιά, τον ψάχνει η αστυνομία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
planetary-alignment_planet-parade_1102_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Σπάνια αστρονομική «παρέλαση» έξι πλανητών τον Φεβρουάριο – Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο στην Αθήνα

snoop dogg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι κάνει ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;

sminarxos apologia aerodikeio 12- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα – Πού και πότε έγινε, τα επόμενα στάδια της έρευνας

Dora-Bakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνομιλεί με τη Ρωσία, όλοι ετοιμάζονται για πόλεμο 

doukas pg pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βαρδακαστάνης έχει… «ξεχάσει» τον Δούκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 16:05
planetary-alignment_planet-parade_1102_1920-1080_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Σπάνια αστρονομική «παρέλαση» έξι πλανητών τον Φεβρουάριο – Πότε θα είναι ορατό το φαινόμενο στην Αθήνα

snoop dogg
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι κάνει ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;

sminarxos apologia aerodikeio 12- new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα – Πού και πότε έγινε, τα επόμενα στάδια της έρευνας

1 / 3