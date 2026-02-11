Κομοτηνή: Γυναίκα έριξε… υδροχλωρικό οξύ στην υπάλληλο κοσμηματοπωλείου για να διαφύγει μετά από ληστεία!

Στη σύλληψη μιας γυναίκας για ληστεία κοσμηματοπωλείου στην Κομοτηνή προχώρησε η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παρατηρητή της Θράκης, η γυναίκα μπήκε την Τρίτη στο κατάστημα και αφαίρεσε διάφορα κοσμήματα. Ωστόσο, μία υπάλληλος την αντιλήφθηκε και επιχείρησε να τη σταματήσει. Τότε η γυναίκα έριξε υδροχλωρικό οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου και διέφυγε!

Λίγο αργότερα η Αστυνομία κατάφερε να την εντοπίσει και να τη συλλάβει.

Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ναρκωτικά δισκία, ένα δοχείο υδροχλωρικού οξέος και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, όπλα και ναρκωτικά. Τα κοσμήματα που εκλάπησαν, βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και επεστράφησαν στο κατάστημα.

Η υπάλληλος που δέχθηκε επίθεση με υδροχλωρικό οξύ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστνομίας, η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

