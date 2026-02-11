search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 15:30
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

11.02.2026 12:33

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Να προστατευθούν τα νησιά από υπερτουρισμό και άναρχες επενδύσεις» 

11.02.2026 12:33
santorini

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων σε νησιωτικές περιοχές, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για την τήρηση της αρχής «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» (DNSH) και την ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της νησιωτικότητας στις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ερώτησή του, ο κ. Αρναούτογλου υπενθυμίζει ότι το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ειδική μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές, λόγω των μόνιμων γεωγραφικών και αναπτυξιακών τους μειονεκτημάτων.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί καθιστούν υποχρεωτική την αρχή της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» για όλες τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι σε αρκετές ελληνικές νησιωτικές περιοχές προωθούνται μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα των νησιών, ασκούν πίεση στους υδάτινους πόρους, εντείνουν φαινόμενα υπερτουρισμού και επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, αναδεικνύει το ζήτημα της λειψυδρίας, που αντιμετωπίζεται συχνά με ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης, καθώς και τη χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα χωρίς ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Με την παρέμβασή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Αρναούτογλου ζητά:

Να διευκρινιστεί πώς διασφαλίζεται στην πράξη η εφαρμογή της αρχής DNSH σε επενδύσεις που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

Να αποσαφηνιστεί αν η χρηματοδότηση μεγάλων τουριστικών επενδύσεων σε νησιά που έχουν ήδη υπερβεί τη φέρουσα ικανότητά τους συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να εξεταστεί η ενίσχυση του ελέγχου εφαρμογής της αρχής της νησιωτικότητας κατά την έγκριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών δεν μπορεί να εξαντλείται σε μεγάλες επενδύσεις χωρίς περιβαλλοντικό και κοινωνικό σχεδιασμό, αλλά απαιτεί ισορροπία μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας, προστασίας του φυσικού πλούτου και ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

1 / 3