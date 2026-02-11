Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

Για την περιπέτεια του συζύγου της Γιώργου Αλβέρτη από τον Ιανουάριο του 2005 όταν χειρουργήθηκε για καλοήθη κύστη στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα να του προκληθεί αναπηρία, μίλησε η Αλεξία Έβερτ.

«Μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι» είπε η κυρία Έβερτ στην ΕΡΤ περιγράφοντας για την επίμαχη ημέρα ότι «εγώ είχα πάει στη δουλειά μου να εργαστώ και ο άνδρας μου πήγε με πονοκέφαλο να κάνει εξετάσεις. Θα ήταν οδυνηρός για να αποφασίσει να κάνει μαγνητική».

«Και βρίσκεται στο χειρουργείο μετά από 2 ημέρες. Μας είπαν ότι θα διαρκέσει 3 ώρες και διήρκησε 8 και από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δεν πάει καλά» πρόσθεσε η Αλεξία Έβερτ κάνοντας λόγο για «γιατρούς που μου έλεγαν “τι έκαναν στον άνθρωπο”. Πήγα με τις εξετάσεις στο εξωτερικό και μου είπαν το ίδιο».

Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, οι γιατροί αυτοί έγιναν, όπως είπε, «λούηδες. Μου έλεγαν “ξέρεις δεν μπορώ, δεν είναι η ειδικότητά μου”.

Όπως είπε, για τη γνωμάτευση της κατάστασης του Γιώργου Αλβέρτη, «μας έλεγαν ότι είχε κύστη, καλοήθης πάντα, στον εγκέφαλο στην τρίτη κοιλία.

Έκανε 3 εβδομάδες να ανέβει στο δωμάτιο γιατί από κακή αντιμετώπιση – δεν ξέρω αν έγιναν και χειρουργικά λάθη – έμεινε 3 εβδομάδες στη ΜΕΘ μετά το χειρουργείο».

Ενοχλημένη, μάλιστα, αφηγήθηκε ότι οι γιατροί της έλεγαν ότι ο σύζυγός της θα γίνει καλά: «Έτσι μας έλεγαν οι θεράποντες, ψέματα. Είχαν και τουπέ, “μην κάνετε πολλές ερωτήσεις”, “είναι καλά”.

Ένας γιατρός μου είπε ότι θα γίνει καλύτερα από πριν. Του είπα “δεν υπάρχει καλύτερα από πριν για τον Αλβέρτη και 50% να καλυτερεύσει από την κατάστασή του θα είναι καλύτερος από εσάς”. Ήταν αστέρι από κάθε άποψη».

Το δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση, επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών στον έναν από τους δύο νευροχειρουργούς που κατηγορούνταν για σωματική βλάβη από αμέλεια, σε βάρος του συζύγου της Αλεξίας Έβερτ, Γιώργου Αλβέρτη, ενώ ο δεύτερος αθωώθηκε.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο η κυρία Έβερτ είχε πει «σήμερα ο Γιώργος είναι ένα άτομο με αναπηρία, πλήρως εξαρτώμενο. Φέρεται σαν μωρό και ξεχνάει ακόμα και πού είναι η τουαλέτα. Ήταν ένα εξαιρετικό μυαλό, με πάρα πολύ καλή φυσική υγεία και πολύ υψηλή νοημοσύνη…».

Μετά το τέλος της επέμβασης – όπως κατέθετε τότε η κυρία Έβερτ – οι γιατροί διαβεβαίωναν ότι όλα πήγαν καλά, ενώ και ο ίδιος ο ασθενής μιλούσε και επικοινωνούσε με τους οικείους του.

Όμως, λίγες ώρες μετά είχε πονοκέφαλο, έκανε εμετό και είχε πρόβλημα συνείδησης. Παρ’ όλα αυτά, οι γιατροί συνέχιζαν να διαβεβαιώνουν την οικογένεια ότι όλα βαίνουν καλώς.

Στη συνέχεια, όμως, διαπιστώθηκε ότι ο Γ. Αλβέρτης είχε υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.

Και αυτό γιατί, οι γιατροί είχαν παραλείψει να του τοποθετήσουν παροχέτευση, η οποία θα εκτόνωνε την πίεση από το υγρό στον εγκέφαλο.

Η παροχέτευση, σύμφωνα με την κυρία Έβερτ, θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί μετά την επέμβαση και όχι την επόμενη ημέρα.

Ο ασθενής, λίγες ημέρες αργότερα, εμφάνισε υψηλό πυρετό και οι γιατροί αφαίρεσαν την παροχέτευση και την τοποθέτησαν ξανά μετά από δέκα ώρες.

«Ήταν η δεύτερη φορά που ο άντρας μου έφτασε ένα βήμα πριν το θάνατο» είχε πει τότε η κυρία Έβερτ

«Παρά την επιδείνωση του συζύγου μου, οι γιατροί μου έλεγαν να μην ανησυχώ. Ήταν καθησυχαστικοί και μου απέκρυψαν ότι οι άντρας μου το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση είχε υποστεί σοβαρή ζημία και θα ήταν πλέον ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες», κατέθετε, επίσης, η κυρία Έβερτ.

Διαβάστε επίσης

Μεσολόγγι: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης για απάτες άνω των 120.000 ευρώ

Ιωάννινα: Δάγκωσε τον αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, με σοβαρό τραύμα ο ένστολος

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε το σπίτι της πρώην του και τα έκανε «γυαλιά – καρφιά»