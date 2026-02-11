search
11.02.2026 11:14

Ιωάννινα: Δάγκωσε τον αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, με σοβαρό τραύμα ο ένστολος

11.02.2026 11:14
astynomikos-xeiropedes

Eπίθεση σε βάρος ένστολου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σύλληψης στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός την ώρα που προχωρούσε στη σύλληψη άνδρα έπειτα από έγκληση, δέχθηκε βίαιη επίθεση, με τον δράστη να τον δαγκώνει στο χέρι, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων, «το τραύμα δεν ήταν επιφανειακό, γεγονός που δημιουργεί φόβους για πιθανή μετάδοση σοβαρού νοσήματος.

Πέρα από τον τραυματισμό και τη σωματική ταλαιπωρία, ο αστυνομικός καλείται πλέον να υποβάλλεται σε διαρκείς ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετάδοσης ασθένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

Η Ένωση εξέφρασε και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση και δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του αστυνομικού, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

