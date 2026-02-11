Σοκ στο Ηράκλειο: Πρώην πρωταθλητής εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

Ένας πρώην πρωταθλητής του ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός χθες (10/02) μέσα σε γυμναστήριο στο Ηράκλειο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες.

Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το πτώμα του άτυχου άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτε το ύποπτο.

Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία ενώ είχε αφιερωθεί στα παιδιά με αναπηρία τα οποία βοηθούσε μέσω του γυμναστηρίου του.

Ο ίδιος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

