search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 09:42

Σοκ στο Ηράκλειο: Πρώην πρωταθλητής εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του

11.02.2026 09:42
gym_shutterstock

Ένας πρώην πρωταθλητής του ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός χθες (10/02) μέσα σε γυμναστήριο στο Ηράκλειο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες.

Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το πτώμα του άτυχου άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτε το ύποπτο.

Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία ενώ είχε αφιερωθεί στα παιδιά με αναπηρία τα οποία βοηθούσε μέσω του γυμναστηρίου του.

Ο ίδιος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Διαβάστε επίσης:

Τα κενά που «στοιχειώνουν» την υπόθεση κατασκοπείας του σμήναρχου

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

Εύβοια: 58χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόστεγο του σπιτιού του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

britney-spears-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της

mitsotakis_erdogan_ankara_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

mitsotakis erdogan karystianou papagopoulos
ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 12:24
angelina_jolie-new
LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

gerardos_1
BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

alexia_evert_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

1 / 3