Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε το σπίτι της πρώην του και τα έκανε «γυαλιά – καρφιά»

Το σπίτι της πρώην συντρόφου του φέρεται να διέρρηξε 24χρονος, μαζί με 19χρονο συνεργό του, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Οι δυο νεαροί άντρες καταγγέλθηκε ότι μπήκαν το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο σπίτι της 21χρονης, προκαλώντας αναστάτωση στο χώρο και φθορές σε ηλεκτρικές μικροσυσκευές.

Κατά την ίδια καταγγελία, αφαίρεσαν επίσης διάφορα οικιακά και προσωπικά αντικείμενα της νεαρής γυναίκας, εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ.

Οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

