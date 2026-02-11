Μεσολόγγι: Συνελήφθη μέλος εγκληματικής οργάνωσης για απάτες άνω των 120.000 ευρώ

Ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λαμίας, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το ένταλμα αφορά τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη με υπολογιστή από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με χωρίς δικαίωμα παρέμβαση σε πληροφοριακό σύστημα, χωρίς δικαίωμα εισαγωγή ψηφιακών δεδομένων αναγνώρισης ταυτότητας και χωρίς δικαίωμα αξιοποίηση λογισμικού προορισμένου για μετακίνηση χρημάτων, με συνολική ζημιά απάνω από 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με ζημία ανώτερη των 120.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει επιλέον η ανακοίνωση «το ένταλμα αφορά πλαστογραφία μετά χρήσεως, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης».

Διαβάστε επίσης:

Ιωάννινα: Δάγκωσε τον αστυνομικό που προσπάθησε να τον συλλάβει, με σοβαρό τραύμα ο ένστολος

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε το σπίτι της πρώην του και τα έκανε «γυαλιά – καρφιά»

Σοκ στο Ηράκλειο: Πρώην πρωταθλητής εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γυμναστήριό του