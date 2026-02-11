Δούκας από Βοτανικό: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκίνησε και το νότιο κομμάτι»

Στον Βοτανικό, μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προκειμένουν να δουν την εξέλιξη των έργων.

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε ο Χάρης Δούκας σχετικά με τις εργασίες στο Βοτανικό.

«Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, ο Κώστας Μπακογιάννης με ανακοίνωσή του, μέσω της παράταξης «η Αθήνα ψηλά» είχε αναφέρει ότι το νέο γήπεδο των πρασίνων αναμένεται να καθυστερήσει να παραδοθεί.

«Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα», τόνισε από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους… Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα», πρόσθεσε.

