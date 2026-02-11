Τρόμος στη Λάρισα: Άνδρας με μαχαίρι κυνήγησε παιδιά, τον ψάχνει η αστυνομία

Τρόμο σκόρπισε στη Λάρισα το βράδυ της Τρίτης (10/02), ένας άνδρας που κυνηγούσε ανήλικα παιδιά.

Όπως μεταδίδει το onlarissa, πρόκειται για ψυχικά διαταραγμένο άτομο, το οποίο – βάσει των μαρτυριών των κατοίκων της περιοχής – κουβαλούσε μαχαίρι.

Ευτυχώς ο άνδρας δεν προκάλεσε κάποιον τραυματισμό, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του…

