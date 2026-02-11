Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία, σε σοβαρή κατάσταση 49χρονος πολυτραυματίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 49χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 – Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στον πολυτραυματία εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.
Ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.
