Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα σε γαλακτοβιομηχανία, σε σοβαρή κατάσταση 49χρονος πολυτραυματίας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ένας 49χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 – Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και στον πολυτραυματία εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Ο άνδρας διακομίστηκε με κατάγματα σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο «Παπανικολάου», για περαιτέρω αντιμετώπιση.

