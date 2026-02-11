Υπόθεση κατασκοπείας: Η πρώτη επαφή του σμήναρχου με τον Κινέζο πράκτορα – Πού και πότε έγινε, τα επόμενα στάδια της έρευνας

Ξεψαχνίζουν οι αρχές στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, αλλά και την πολύωρη απολογία του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για κατασκοπεία, για να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης – θρίλερ για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Όπως προέκυψε, η πρώτη επαφή του 54χρονου Σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας με τον Κινέζο σύνδεσμο έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2024, ενώ η συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πρώτη επαφή έγινε διαδικτυακά ενώ η συνάντηση δια ζώσης έγινε στην κινεζική πρωτεύουσα με τον σύνδεσμο «Στίβεν Ουν».

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews από τη συνάντηση και μετά η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή, σύμφωνα πάντα με όσα κατέθεσε ο ίδιος ο 54χρονος στην απολογία του. Όπως υποστήριξε, από τη στιγμή που μετέβη στο Πεκίνο ξεκίνησαν οι «πιέσεις και απειλές για τον ίδιο και την οικογένειά του».

Όσον αφορά τη δικαστική διαδικασία, αναμένεται να κληθούν σε απολογία και όσοι αναφέρθηκαν στην απολογία του κατηγορούμενου, ο οποίος από το βράδυ της Τρίτης, βρίσκεται στις φυλακές Κορίνθου. Επίσης ενδέχεται να απαιτηθεί δικαστική συνδρομή προς την Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Τι υποστήριξε ο σμήναρχος στην πολύωρη απολογία του

Στη μαραθώνια απολογία του που κράτησε 8 ώρες, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», φέρεται να κατέθεσε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία. Μάλιστα υποστήριξε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές ώστε να δοθεί «φως» και να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε πως ήταν αίτημα του ίδιου του εντολέα του να προφυλακιστεί και να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, δηλώνοντας πως έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για να διευκολύνει την αναζήτηση της αλήθειας.

«Μοναχικός λύκος» ο σμήναρχος

Ο 54χρονος αξιωματικός υποστήριξε ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα ότι έδρασε μόνος του, επιμένοντας πως δεν είχε συνεργούς και ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ενδεικτικό είναι ότι δεν κατονόμασε κανέναν συνάδελφό του, παρά τις επίμονες ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με τις θέσεις ευθύνης που κατείχε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τόσο ως τμηματάρχης στο επιτελείο όσο και ως διοικητής μονάδας στο Καβούρι, όπου και συνελήφθη.

Ωστόσο οι αρχές ερευνούν και αυτό το ενδεχόμενο κάνοντας «φύλλο και φτερό» όλα τα αρχεία και τις επικοινωνίες που είχε με συναδέλφους του.

Οι δικαστικές αρχές εστίασαν ιδιαίτερα στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν διαβαθμισμένες στρατιωτικές πληροφορίες. Φέρεται να κατονόμασε τον Στίβεν, ο οποίος εμφανίζεται ως σύνδεσμος κινεζικών συμφερόντων, καθώς και ακόμη δύο πρόσωπα, για τα οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος τους.

Οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί υπέβαλαν επανειλημμένα ερωτήματα στον 54χρονο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπήρχε δίκτυο πληροφόρησης στις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη. Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου να κατονομάσει συναδέλφους του, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, όπου οι αρχές θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρξε καμία άλλη μεμπτή δραστηριότητα από στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στον ίδιο χώρο με τον σμήναρχο.

Οι ανακριτικές ενέργειες αναμένεται να συνεχιστούν με την κλήση προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία και στην απολογία του κατηγορουμένου, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς την Κίνα. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ευρύτερης διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί τέσσερις συλλήψεις και στη Γαλλία, λίγο πριν από τη σύλληψη του Έλληνα αξιωματικού.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και οι στρατιωτικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει εμπλοκή άλλων στρατιωτικών στην υπόθεση. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης τα αρχεία που φέρεται να έχουν διαβιβαστεί σε πρόσωπα κινεζικών συμφερόντων, ώστε να εκτιμηθεί το εύρος των διαρροών και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, στο φως έρχονται νέα στοιχεία για τους ξένους συνδέσμους του αξιωματικού. Ο 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν. Εκτός από τον Γουέιν, ο σμήναρχος κατονόμασε ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πλέον, διεξάγεται ειδική έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος αυτών των προσώπων και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσαν τον αξιωματικό κατά τη διάρκεια της «συνεργασίας» τους. Αυτό που εξετάζεται είναι εάν αυτά τα δύο άτομα αποτελούσαν το σύνδεσμό του και διοχέτευε σε αυτούς τις πληροφορίες υψίστης εθνικής σημασίας.

Πώς έγινε η προσέγγιση του σμήναρχου από τους Κινέζους

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο σμήναρχος, η αντίστροφη μέτρηση για τον αξιωματικό ξεκίνησε από το LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε ένας Κινέζος πράκτορας με το όνομα «Στίβεν», ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Αρχικά, η συνεργασία περιλάμβανε αθώες μελέτες για μια ιστοσελίδα-βιτρίνα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού του σμηνάρχου στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ο 54χρονος αντιλήφθηκε ότι όλα άλλαξαν στην Κίνα, όπου δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Στο Πεκίνο ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις αρχές. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι επαφές αυτές να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών που ήθελαν να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεών του.

Η έρευνα αποκάλυψε πως το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.

Μέχρι στιγμής, το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

Η πολιτική προέκταση της υπόθεσης

Εν τω μεταξύ, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε πως το θέμα αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα και συστολή, καθώς αφορά Έλληνα αξιωματικό. Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε πως αναμένεται το πόρισμα της έρευνας, σημειώνοντας ότι οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα εδράζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, ο οποίος πρέπει να διατηρηθεί.

