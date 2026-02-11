Εξαφάνιση Λόρας: Σε εξέλιξη οι έρευνες σε Γερμανία και Ελλάδα – Έδωσε δείγμα DNA ο πατέρας της, ενεργοποιήθηκε η Eurojust

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το σπίτι που ζούσε με τους γονείς της στην Πάτρα, πήγε στην Αθήνα, και από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς στη γενέτειρά της, τη Γερμανία.

Ο πατέρας της ανήλικης βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στη Γερμανία, ενώ η μητέρα της έχει παραμείνει στο σπίτι τους στο Ρίο της Πάτρας, με τις ελληνικές και για γερμανικές Αρχές να συνεργάζονται για τον εντοπισμό της 16χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News, οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν και έλαβαν από τον πατέρα της Λόρας δείγμα DNA, στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

«Φαίνεται να έχουν ζητήσει από τις ελληνικές Αρχές να πάρουν δείγμα DNA και από την μητέρα της Λόρας. Έτσι ώστε αν εντοπίσουν κάποιο τέτοιο σχετικό δείγμα να διευκολυνθούν στην έρευνα τους», είχε αποκαλύψει ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της 16χρονης δήλωσε αδυναμία να μεταβεί στο νοσοκομείο για να δώσει δείγμα γενετικού υλικού.

Σημειώνεται ότι, όπως τόνισε μιλώντας στο Mega ο γενετιστής Γιώργος Φιτσιάλος, όταν οι Αρχές θέλουν να κάνουν ταυτοποίηση, θεωρείται καλό να δώσουν δείγμα και οι δύο γονείς.

«Μου φαίνεται βέβαια περίεργο γιατί δόθηκε αυτή η εντολή και δεν είχε ήδη γίνει από την καλή διάθεση της μητέρας», σημείωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος Γιώργος Βλαχόπουλος, και συμπλήρωσε ότι για να υπάρξει τέτοιο αίτημα από τις γερμανικές Αρχές σημαίνει πως συντρέχει σοβαρός λόγος. «Πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή και να υπάρχει σοβαρός λόγος. Είτε ενός κακουργήματος ή όταν υπάρχει θέμα να μάθει το περιβάλλον του παιδιού εάν έχει βρεθεί», είπε.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες της εκπομπής Live News αναφέρουν ότι το σχετικό αίτημα δεν συνδέεται με κακούργημα, και αποσκοπεί αποκλειστικά στη διευκόλυνση των ερευνών.

Ενεργοποίηση της Eurojust για την εξαφάνιση της 16χρονης

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές Αρχές φαίνεται πως έχουν εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ ενδέχεται άμεσα να ξεκινήσουν και κατ’ οίκον έρευνες.

Μάλιστα, ένα από τα σπίτια που θεωρείται σημείο ενδιαφέροντος, είναι εκείνο του ετεροθαλούς αδελφού της Λόρας, που ζει μόνιμα στη Γερμανία, ο οποίος, πάντως, στην αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει στο Live News υποστήριξε πως έχει να την δει από όταν η ίδια ήταν 13 ετών.

Οι έρευνες για την 16χρονη πλέον έχουν περάσει σε δεύτερο στάδιο μετά και τη σχετική ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή που δόθηκε, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας, η γνωστή Eurojust, και έχει δοθεί ευρωπαϊκή δικαστική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ’ οίκον έρευνες, και θα εξεταστούν το mail που χρησιμοποιούσε η Λόρα και συσκευές», ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης.

