Εκτός σχολικής μονάδας η διευθύντρια που έβαζε τους μαθητές να σκάβουν

Με απόφαση της δευτεροβάθμιας τέθηκε εκτός σχολικής μονάδας η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου που έβαζε μαθητές να σκάβουν για να τους σβήσει τις απουσίες.

«Η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από αύριο, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β´ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, θα βρίσκεται εκτός σχολικής μονάδας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

«Τα παιδιά έσκαβαν με τσάπες»

Το σχολείο μέχρι πρόσφατα βρισκόταν υπό κατάληψη. Μητέρα μαθητή δήλωσε ότι διευθύντρια τους ενημέρωσε στις 12 Ιανουάριο για ένα πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, που θα «έτρεχε» δοκιμαστικά και θα οδηγούσε στο σβήσιμο απουσιών.

«Έβαλε τα παιδιά να σκάψουν αυλάκι σε προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά δίνοντάς τους τσάπες χωρίς επίβλεψη και χωρίς να ζητήσουν άδεια από τους γονείς. Αν κάποιος τραυματιζόταν τότε ποιος θα είχε την ευθύνη;» κατήγγειλε στο Mega.

«Έχουν κοπεί κάθε είδους εκδρομές, το μόνο που έχει κάνει είναι δύο περιπάτους για να τους χρυσώσει το χάπι. Το ζήτημα είναι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν σβήνει τις απουσίες. Πάνε τα παιδιά και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και τους λέει πως δεν θα το κάνει και ότι θα το δουν στο τέλος της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι η διευθύντρια βάζει απουσίες για ασήμαντες αφορμές. «Βάζει απουσίες ακόμα κι αν αργήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν από την τουαλέτα. Έπρεπε να πάρουν τα κλειδιά από εκείνη και τους έδινε τρία λεπτά χρόνο για να επιστρέψουν στην τάξη».

Τον περασμένο Δεκέμβριο το ίδιο σχολείο είχε απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα, καθώς καθηγητής στην προσπάθεια του να τερματίσει την τότε κατάληψη είχε τραυματίσει με κόφτη τα δάχτυλα μαθητή.

