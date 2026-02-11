Αντώνης Ψαρόπουλος: Πάνω από 2 χρόνια θα τραβήξει η δίκη των Τεμπών, θα γίνουν και φέτος συγκεντρώσεις

Την εκτίμηση ότι η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη θα ξεπεράσει σε διάρκεια τα δύο χρόνια διατύπωσε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Ψαρόπουλος – πρώην συζυγος της Μαρίας Καρυστιανού – υπογράμμισε ότι ο δικαστικός αγώνας που ανοίγει «στις 23 Μαρτίου» θα είναι απαιτητικός για τους συγγενείς, τόσο σε χρονικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Αντώνης Ψαρόπουλος ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί μνημόσυνο στις 28 Φεβρουαρίου στον τόπο της τραγωδίας, ενώ, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν και συγκεντρώσεις.

«Ο Σύλλογος και εμείς οι συγγενείς κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να μας συμπαρασταθεί με κόσμιο τρόπο πάντα, προκειμένου να μας βοηθήσει ηθικά να αντέξουμε τον δύσκολο δικαστικό αγώνα», ανέφερε.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος αναφέρθηκε, επίσης, στη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά σχετικά με το ενδεχόμενο παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία, επιλέγοντας, όπως είπε, να μην σχολιάσει δηλώσεις άλλων συγγενών.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί τίποτα», υπογραμμίζοντας πως «αυτό που αποδεικνύεται, αποδεικνύεται με βάση τη δικαστική απόφαση».

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν αντικρουόμενα αποδεικτικά στοιχεία», πρόσθεσε, διατυπώνοντας την προσωπική του εκτίμηση ότι «δεν έχουμε πέσει θύματα πλάνης».

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την αποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού και την εκλογή του Παύλου Ασλανίδη στη θέση του προέδρου, ο Αντώνης Ψαρόπουλος δήλωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά και εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Σύλλογος «θα συνεχίσει τον αγώνα» που ξεκίνησαν εξαρχής οι συγγενείς, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν είναι μέλος του.

