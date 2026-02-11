Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης μετά από ενημέρωση για απειλητικό τηλεφώνημα τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχείο Caravel.

Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» και είπε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ξενοδοχείο Divani Caravel στη λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άγνωστος ισχυρίστηκε πως ο εκρηκτικός μηχανισμός πρόκειται να εκραγεί σε 40 λεπτά. Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της Πρεσβείας του Ιράν.

