11.02.2026 17:46

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

11.02.2026 17:46
Divani Caravel Hotel

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης μετά από ενημέρωση για απειλητικό τηλεφώνημα τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχείο Caravel.

Άγνωστος τηλεφώνησε στα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» και είπε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο ξενοδοχείο Divani Caravel στη λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άγνωστος ισχυρίστηκε πως ο εκρηκτικός μηχανισμός πρόκειται να εκραγεί σε 40 λεπτά. Στο σημείο σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι προγραμματισμένη εκδήλωση της Πρεσβείας του Ιράν.

