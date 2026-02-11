search
11.02.2026 17:02

Βλάβη στον Οδοντωτό – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία, ταλαιπωρία για 77 επιβάτες

11.02.2026 17:02
ODONTWTOS_new

Βλάβη παρουσίασε σήμερα Τετάρτη 11/2 η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα.

Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.

Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Όπως αναφέρεται, η Hellenic Train βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών.

Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.

Divani Caravel Hotel
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας

6846996
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE οι δηλώσεις από την Άγκυρα: «Αποκαταστήσαμε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας», λέει ο Μητσοτάκης, «πρόοδο» στα προβλήματα στο Αιγαίο «βλέπει» ο Ερντογάν

zoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακομματική για τα Αγροτικά: Πρεμιέρα με επιθέσεις Ζωής κατά πάντων – Αποκάλεσε «εξαπτέρυγα» της ΝΔ τους Χνάρη και Κόκκαλη

kyiv ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δάνειο 90 δισ. στην Ουκρανία – Την άνοιξη η πρώτη δόση

mitsotakis-erntogan-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, σχεδόν δύο ώρες κράτησε η συνάντηση με Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι – Σε λίγη ώρα οι κοινές δηλώσεις (Live)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

