29.01.2026 14:07

Διακοπή δρομολογίων στον οδοντωτό λόγω κατολίσθησης στο Διακοπτό

29.01.2026 14:07
Odontotos_new

Διακόπτονται για σήμερα τα δρομολόγια του οδοντωτού, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Οπως ενημέρωσε η εταιρεία, τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/1/2026, λόγω κατολίσθησης επί της σιδηροδρομικής γραμμής, νωρίτερα το πρωί.

Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο δρομολόγιο υπήρχαν μόλις δύο επιβάτες, οι οποίοι μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους. Από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

