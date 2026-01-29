Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος

Στη φυλακή οδηγείται ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του το περασμένο Σάββατο στη Γλυφάδα.

Ο δράστης σκότωσε τον πατέρα του, όπως το ίδιο είχε πράξει και με τη μητέρα του το 2014, όταν και είχε φυλακιστεί ξανά. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και μάλιστα απείλησε πως αν τον αφήσουν ελεύθερο ξανά, θα σκοτώσει και τα αδέλφια του.

Ανακριτής και εισαγγελέας, αντιλαμβανόμενοι και το ποινικό παρελθόν του, συμφώνησαν πως έπρεπε να προφυλακιστεί. Ο 46χρονος απολογούνταν για δύο ώρες χωρίς την παρουσία δικηγόρου.

